Más de 13.000 hogares tendrán interrupción de acueducto esta semana en Medellín

Medellín, Antioquia

Debido a trabajos de lavado de tanques y obras de modernización en el sistema, EPM programó para esta semana interrupciones en el servicio de acueducto en estas fechas y estos sectores del Distrito de Medellín.

El jueves 17 de octubre, de 10:00 a. m. a 4:00 p.m., en las siguientes direcciones:

De calle 68 hasta calle 72, entre carrera 25 y carrera 28.

De calle 72 hasta calle 81, entre carrera 24 y carrera 30.

De calle 81 hasta calle 85 A entre carrera 24 y carrera 25 C.

De calle 85 B hasta calle 99 A entre carrera 22 AA y carrera 31 BA.

De calle 99 A hasta calle 107 ED entre carrera 21 B y carrera 28 B.

Donde incluye 8.857 usuarios de los barrios y sectores Versalles No. 1, Versalles No. 2, La Cruz, Oriente, El Raizal, Carpinelo, San José La Cima No. 1, La Avanzada, María Cano-Carambolas, San José La Cima No. 2, La Salle, El Compromiso y La Esperanza No. 2.

El mismo jueves 17 de octubre, en el mismo horario, en las siguientes direcciones:

De calle 71 AA hasta calle 71 B entre carrera 22 hasta carrera 24.

De carrera 23 C hasta carrera 24, entre calle 71 B hasta calle 79 C.

Carrera 23 C entre calle 79 C hasta Calle 81 B.

De calle 83 B hasta calle 87, entre carrera 21D hasta carrera 22.

Donde incluye 2.904 usuarios de estos barrios y sectores: Bello Oriente, La Cruz, La Honda y Versalles II.

Además, entre las 8:00 p.m. del jueves 17 de octubre y las 5:00 a. m. del viernes 18 de octubre:

De carrera 77 hasta carrera 81 entre calle 30 y calle 33.

Donde incluye 3.860 usuarios de estos barrios y sectores: Belén, Villa de Aburrá, La Castellana, Las Mercedes y Miravalle.

