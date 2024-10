El ‘Nuevo Rey de la Música Mexicana’, Christian Nodal, estrena el tema ‘La Corazonada"

El llamado ‘Nuevo Rey de la Música Mexicana’, Christian Nodal, estrena el tema ‘La Corazonada’ del EP 01 ‘PA’L CORA’.

‘La Corazonada’, además fue elegido por la conocida ‘Fabrica de los Sueños’, Televisa, como tema musical de su telenovela, ‘El Precio de Amarte’, producida por Carmen Armendariz y protagonizada por Scarlet Gruber y Marcus Ornellas.

“Esta canción tiene un lugar muy especial en mi corazón porque nació de las experiencias que me deja amar bonito… Espero que la disfruten tanto como yo. Los amo un chingo y los espero en alguna de las ciudades que visitaré con mi tour para que la cantemos a puro despecho”, dijo Christian Nodal sobre ‘Corazonada’.

“Me dejaste las ganas de amarte bonito/ De escribir la historia que nadie había escrito/ Pero otra vez repito esta mala costumbre /De enamorarme de alguien que no corresponde/ Tú me dejaste bien clavado, pero no me agüito/ Dame una semana, me desclavo solito”, dice parte de la letra de esta canción de amor con la esencia del mariacheño que solo Nodal le puede imprimir.

Mientras, ya recuperado de algunas dolencias fisicas, Christian Nodal sigue con las fechas confirmadas de su gira, ‘PA’L CORA TOUR 2024 USA’.

FECHAS Y CIUDADES DE ‘PAL CORA TOUR 2024 USA’

10 de Octubre, Payne Arena – Hidalgo, TX.

11 de Octubre, Dickies Arena – Fort Worth, TX.

12 de Octubre, Moody Center – Austin, TX.

13 de Octubre, Smart Financial Center – Houston, TX.

18 de Octubre, Allstate Arena – Chicago, IL.

20 de Octubre, Prudential Center – Newark, NJ.

23 de Octubre, Place Bell – Montreal, CAN

24 de Octubre, Coca Cola Colliseum – Toronto, CAN.

26 de Octubre, Barclay’s Center – Brooklyn, NY.

27 de Octubre, Agganis Arena – Boston, MA.

1 de Noviembre, Kia Center – Orlando FL.

2 de Noviembre, Kaseya Center – Miami FL.

3 de Noviembre, Hertz Arena – Ft. Myers, FL.

8 de Noviembre, Gas South Arena – Atlanta, GA.

9 de Noviembre, Greensboro Coliseum – Greensboro, NC.

10 de Noviembre, CFG Bank Arena – Baltimore, MD.

23 de Noviembre, Ball Arena – Denver, CO

24 de Noviembre, Delta Center – Salt Lake City, UT