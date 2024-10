Las posiciones de los representantes de Boyacá ante investigación del CNE

Tunja

Luego de que se conociera que el Consejo Nacional Electoral le abrió una investigación contra la campaña presidencial de Gustavo Petro, algunos congresistas del departamento dieron a conocer su posición.

Jaime Raúl Salamanca

El presidente de la Cámara de Representantes, el boyacense Jaime Raúl Salamanca, indicó que el Consejo Nacional Electoral no puede proferir cargos contra el Presidente de la República.

“Creo que no podemos disfrazar de legalidad un acto que tiene fines políticos. Pues si bien el Consejo Nacional Electoral es competente para conocer sobre la violación de topes de campaña, no puede proferir cargos contra el Presidente de la República, llámese Gustavo Petro, llámese como se llame, a consecuencia del proceso que adelanta el CNE si bien no tiene el alcance de separar del cargo al señor presidente sí conlleva una sanción política que inmediatamente entraría en conflicto con la competencia del congreso solo la comisión de acusaciones de la cámara es competente para investigar al presidente”, afirmó Salamanca Torres.

Pedro José Suárez Vacca

Por su parte el representante tunjano del Pacto Histórico, Pedro Suárez Vacca, aseguró que está de acuerdo con el presidente Gustavo Petro quien señaló que con esta decisión del Consejo Nacional Electoral se inició un golpe de estado.

“Considero que en realidad estamos frente a una grave violación al orden jurídico nacional y especialmente a la carta política que dispone que el único juez natural para investigar y para sancionar eventualmente al Presidente de la República es la Comisión de Acusaciones, lo que corresponde al fuero general, al fuero específico que tiene el presidente de la república de acuerdo con la propia carta política y por esa razón consideramos que el Consejo Nacional Electoral está rebasando el ejercicio de sus funciones de acuerdo con la constitución y la ley”, aseguró Suárez Vacca, quien además señaló estar de acuerdo con el presidente Gustavo Petro al afirmar que le están haciendo un golpe de estado.

“Sin lugar a duda, una de las formas como se ejerce un golpe blando, no el golpe que tradicionalmente nosotros conocemos, es precisamente mediante el ejercicio de acciones jurídicas o judiciales con apariencia de legalidad como en el presente caso, esto ha sucedido históricamente en otros eventos en el mundo entero y por esa razón creo que la apreciación que hace el presidente Gustavo Petro es acertada”, recalcó.

Eduar Alexis Triana

Entre tanto, el representante del Centro Democrático Eduar Triana Rincón dijo que los magistrados son autónomos y tienen la responsabilidad de analizar ese tipo de temas.

“La posición que han tomado los magistrados del Consejo Nacional Electoral son autónomos y son los que tienen la responsabilidad de revisar ese tema, el Presidente de la República ha manifestado su posición y su fuero presidencial donde él manifiesta que es la Comisión de Acusación en la que únicamente lo puede hacer y nosotros creemos que dentro del marco de las competencias del Consejo Nacional Electoral sí lo puede hacer dado a las irregularidades que ha presentado el proceso que rodea al Presidente y a las personas más cercanas lo que esperamos es que falle todo en el marco de la ley y si tienen que haber responsables pues que asuman esas responsabilidades, obviamente según lo que diga el Consejo Nacional Electoral y en el marco de la ley”, apuntó Triana.