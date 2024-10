Este viernes arranca el Festival del Patacón en el Camellón de los Mártires

Cartagena

El alcalde Dumek Turbay y el reconocido influencer gastronómico Edd Cabarcas, junto a decenas de cartageneros de a pie, hicieron el lanzamiento oficial de la feria gastronómica Festival del PataCón sin tanta parla y sin tanto cuento.

Este evento, que arranca el próximo viernes 11 de octubre y se extenderá hasta el domingo 13, tendrá lugar en el icónico Camellón de los Mártires. Con el entusiasmo de un verdadero amante del patacón, el alcalde Dumek Turbay no dudó en confesar su debilidad por esta delicia callejera: “Yo soy de los que voy pasando y me llama la atención un patacón, paro y me lo como. Siempre con queso, porque ese es el matrimonio perfecto”, dijo entre risas, resaltando su apego por lo auténtico y popular.

Así mismo, extendió una invitación a propios y extraños a este importante evento gastronómico. Por su parte, el organizador del evento, Edd Cabarcas, también compartió su pasión por el patacón, asegurando que “es perfecto solo, pero si está bañado en agua de ajo, no hay nada mejor”. Este festival promete no solo ser una experiencia gastronómica, sino también un homenaje a uno de los sabores más tradicionales de Cartagena.

La presentación no estuvo completa sin la compañía de Jader El Tremendo, popular DJ de champeta, quien también se unió a la degustación de patacones en el Camellón de los Mártires. Juntos, compartieron con los asistentes el sabor inigualable de este plato que es parte del ADN de la ciudad.

Los visitantes a la feria gastronómica Festival del PataCón podrán disfrutar de las preparaciones de 7 pataconeros y 3 matronas. Además, se preparará el patacón relleno más grande de Colombia. Así que, prepárate, porque Cartagena sabe a Patacón y esta feria promete ser el punto de encuentro para disfrutar, compartir y celebrar nuestra identidad gastronómica.