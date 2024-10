¿Quiere participar en el concurso de la Carrera Diplomática en Colombia? aquí les contamos

ARMENIA

El Concurso de Ingreso a la Carrera Diplomática y Consular de Colombia llega a Armenia

Dentro de las acciones para garantizar un concurso de Ingreso a la Carrera Diplomática y Consular 2026 más diverso e incluyente, la Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo adelanta jornadas de socialización en la Universidad del Quindío, la Universidad La Gran Colombia, la Gobernación del Quindío y el auditorio CAsd de la ciudad de Armenia.

Requisitos

Si usted es colombiano mayor de 18 años, no tiene antecedentes penales, cuenta con un título universitario debidamente acreditado y tiene dominio de un idioma de uso diplomático además del español en nivel B1, puede participar en la convocatoria gratuita para formar parte del Curso de Capacitación Diplomática y Consular 2025.

Ofertarán hasta cuarenta cupos que permitirán elegir hasta un mismo número de personas para que ingresen a la Carrera Diplomática y Consular colombiana.

Natalia Sánchez primera secretaria de Relaciones Exteriores de la Cancillería explicó que las inscripciones al concurso estarán abiertas del 2 de diciembre a las ocho de la mañana, al 9 de diciembre a las cinco de la tarde, en la página web.

En el portal https://www.cancilleria.gov.co/academia-diplomatica y las redes del Ministerio encontrará toda la información.

En el noticiero del mediodía de Caracol Radio Armenia tuvimos como invitada a Natalia Sánchez primer secretaria de Relaciones Exteriores de la Cancillería o del Ministerio de Relaciones exteriores que explicó detalles del proceso.

A la diplomacia se puede llegar por méritos

Tal vez la gente no lo sabe, uno tiene muchas malas concepciones acerca de lo que es la diplomacia y demás, pero a la diplomacia se puede llegar por mérito y se llega por mérito a través de este concurso que se abre cada año cada año, hay un número de cupos diferentes, este año van a ser 40 cupos para profesionales de todo el país, los requisitos son muy sencillos para presentar, se tienen que ser profesionales de cualquier carrera no tiene que ser derecho no tiene que ser relaciones internacionales, lo que sea, si son médicos pueden, si son profesores también.

Y agregó el segundo de los requisitos es que tengan un nivel mínimo de B1 en inglés o en otros idiomas de uso diplomático, los idiomas son portugués francés alemán, pero toda esta información está mucho más detallada de la página de la Cancillería lo que estaba también bien, o sea, este este nivel debe uno, se bajó un poco el nivel del idioma para intentar que las personas tengan un mejor acceso porque también entendemos que en las regiones es más difícil tener esos niveles altos en otros idiomas y lo que se hace es permitir que las personas se inscriban con este nivel y que si pasan a la siguiente etapa del concurso antes de ser posicionados en la Cancillería puedan tener un nivel B2 entonces son unas pequeñas acciones que estamos haciendo para democratizar el ingreso a la carrera para diversificar para llegar a las regiones y en eso estamos

Tiempos para inscribirse

Las inscripciones van a estar abiertas desde el 2 al 9 de diciembre de 2024, ese es el espacio que tienen para montar todos los documentos y demás. El examen va a ser el 15 de febrero de 2025. El examen se va a hacer en todas las ciudades en las que las personas se inscriban, entonces este año estamos haciendo una cosa que no tiene precedentes y es que el examen se va a realizar en las 32 capitales de departamento del país, una de esas Armenia y siempre y cuando haya personas inscritas, aquí estaremos realizando al examen.

¿Qué es la diplomacia?

Natalia Sánchez primer secretaria de Relaciones Exteriores de la Cancillería explicó “yo diría que la primera respuesta es que la diplomacia es el trabajo por Colombia porque nosotros trabajamos por ese nombre que representamos por esa bandera, porque Colombia esté en los lugares del mundo, pero además para que todas esas cosas nos beneficien a nosotros en el país,

Tres ramas de los diplomáticos

Traer beneficio para los colombianos a través de relaciones bilaterales es decir las relaciones que tenemos con otro país entonces la Embajada de Colombia en Washington la Embajada de Colombia en Buenos Aires y lo que hacemos es relacionarnos con esos países irles a contar, que estamos haciendo acá, que necesitamos, cómo podemos colaborar acuerdos de migración y demás

El otro aspecto que nosotros hacemos, es el trabajo multilateral que es en el de las organizaciones Naciones Unidas o la, UNESCO todas estas cosas entonces lo que hacemos es representar a Colombia en esos foros, eso significa que escribimos muchos discursos.

Lo otro es el trabajo consular que es súper importante y es la atención de los colombianos en el exterior la muy famosa expedición de pasaportes que es no es lo único que hace la Cancillería, pero pues una de las tantas funciones es una de las tantas funciones, acá también hacemos visas apostillas

También nos encargamos de la asistencia a los colombianos en el exterior hoy, por ejemplo, estaban a cargo del recibimiento de los colombianos desde Medio Oriente que llegaron en el vuelo, entonces todas esas cosas son las que hacemos nosotros los diplomáticos chiquitos, como yo no salimos en la foto, pero somos los que hacemos la foto posible, y yo digo los diplomáticos chiquitos como yo, porque yo vamos a decir apenas si hay ahora unas comillas muy grandes apenas llevo ocho años en la carrera, pero pues es carrera de 25 años y después de todo ese tiempo uno puede llegar a ser embajador es una gran aspiración las condiciones laborales van mejorando.