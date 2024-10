¿La guerra en Gaza se volvió panorama?, esto dicen los analistas

Al cumplirse un año del inicio de la guerra en la Franja de Gaza por cuenta de la invasión de miembros de Hamás en Israel, Caracol Radio conversó con los analistas Miriam Dermer Wodnicky, politóloga, internacionalista, candidata a doctora en derecho, docente en la Universidad la Gran Colombia y líder del grupo de investigación de teoría del derecho, de la justicia y de la política de la UGC, y Mauricio Jaramillo, analista internacional y profesor principal en la Facultad de Ciencia Política de la Universidad del Rosario, para revisar si la situación de guerra tras 12 meses se ha convertido en un paisaje poco notorio en la región.

La guerra en Gaza como la guerra en Ucrania, parte del paisaje

Miriam Dermer Wodnicky resaltó que la guerra “es parte del panorama desde 1948 porque esa pregunta nos lleva al final a pensar si las fuerzas políticas tanto israelíes como palestinas que dirigen los destinos de estos dos pueblos pueden ser capaces de resolver de manera pacífica este conflicto y generar una solución de dos estados para dos pueblos. Al final es esa la pregunta: ¿podemos lograr esto o no? y si la respuesta es no, seguirá siendo parte del panorama”.

Mauricio Jaramillo coincidió con que “la guerra ya es parte del panorama” y agregó que “buena parte de las grandes potencias hoy no están hablando del tema de Gaza. Me parece que mantener la atención internacional sobre un tema de estos es difícil. La presión está empezando a bajar en Europa. En Estados Unidos ya es un tema que no hace parte de la agenda clave en la campaña presidencial. Entonces sí, desafortunadamente se está normalizando la violencia y el genocidio en Gaza”.

¿Qué hace falta para que Hamás e Israel pacten un fin de la guerra?

Jaramillo explicó que para lograr pactar el fin de la guerra “hace falta voluntad política. Yo no creo que haya una guerra, creo que hay una ofensiva de Israel en Gaza, en Cisjordania y en Jerusalem Oriental y hace falta que la sociedad israelí despierte y exija un acuerdo de paz. Está ocurriendo, pero de manera poco sostenida, de una manera que tiene que ser mucho más intensa”.

El analista estimó que “el gobierno de Netanyahu ha ganado puntos en el último tiempo, sigue siendo popular y esto quiere decir que todavía en Israel la guerra sigue siendo popular. Estados Unidos la sigue apoyando, Reino unido la sigue apoyando, Alemania también y mientras haya apoyo popular en Israel y apoyo externo, me parece que es difícil que esto se termine”.

Por su parte, Dermer Wodnicky indicó que existen unas peticiones que hace Israel “obviamente la liberación de todos los secuestrados y evitar de alguna manera que esto vuelva a suceder (...) poder evitar que vuelva a suceder un 7 de octubre está muy ligado a la necesidad de evitar un genocidio contra los judíos del mundo. Hamás es un amenaza a los judíos del mundo, al estado de Israel. Lo que se necesita para que pacten un fin de la guerra es darle una solución, aun conflicto que viene desde antes de 1948: dos estados, dos pueblos en paz, es decir, hacer la paz”.

“Por otra parte, Hamás tiene unas reclamaciones sobre el uso de la fuerza de Israel en el territorio de Gaza. Importante el plan de Joe Biden para acabar la guerra. Esto es un plan planteado en junio de 2024, donde se insta a Hamás a aceptar una propuesta de Israel que tiene tres partes: un alto al fuego de seis semanas, un aumento de ayuda humanitaria y esto conduciría a cese de hostilidades permanente y un plan de reconstrucción para Gaza”.