Guerra en Gaza: este es el panorama legal de los involucrados

Al cumplirse un años del inicio de la guerra en la Franja de Gaza por cuenta de la invasión de miembros de Hamás en Israel, Caracol Radio conversó con los analistas Miriam Dermer Wodnicky, politóloga, internacionalista, candidata a doctora en derecho, docente en la Universidad la Gran Colombia y líder del grupo de investigación de teoría del derecho, de la justicia y de la política de la UGC, y Mauricio Jaramillo, analista internacional y profesor principal en la Facultad de Ciencia Política de la Universidad del Rosario, para revisar cual es el panorama legal de Hamás e Israel pasados 12 meses de las confrontaciones.

¿Cuál es el panorama legal de los líderes de Israel y Hamás?

Mauricio Jaramillo estimó que el panorama legal de “Yahya Sinwar, Mohamed al Deif e Ismail Haniyeh (ya asesinado), Benjamin Netanyahu y Yoav Gallant es incierto. El fiscal de la Corte Penal Internacional ha pedido que se emitan órdenes de arresto, pero estas deben ser aprobadas por la sala de consultas previas de la Corte que todavía no ha tomado una decisión. Hay una fuerte presión sobre la corte para que estas no se concreten”.

Por su parte, Miriam Dermer Wodnicky detalló que existen dos escenarios jurídicos: el litigio entre Israel y Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia y en la Corte Penal Internacional tras el pedido de detención de líderes de Israel y Hamás.

“Una discusión que en Colombia no se ha dado es si existe en o no genocidio desde el artículo dos de la convención del 48 para la prevención y eliminación del genocidio. Acá se asume que hay genocidio, pero le corresponde a la CIJ (Corte Internacional de Justicia) hacer el análisis fáctico y jurídico y eso es un análisis que puede demorar años. Entonces, yo llamo a la prudencia en las lecturas, a la prudencia entorno a condenar a Israel como genocida (...) y la gran pregunta es si Hamás no ha expresado una voluntad genocida contra los judíos israelíes y el estado israelí per sé desde su carta fundacional”, destacó Dermer Wodnicky.

¿Qué efectos tienen los llamados de detención de la Corte Penal Internacional?

Dermer Wodnicky destacó que esta no es una duda “que se resuelve en el marco jurídico sino en el análisis de la política internacional: ¿Quién se va a meter a Israel a detener a Netanyahu o sus ministros?, en realidad nadie. ¿Quién va a capturar a los líderes de Hamás?, en realidad Israel (...) si lo político no está resuelto, no hay nada que lo jurídico pueda hacer”.

“No hay un efecto inmediato que tal vez lo que va a hacer es generar una presión internacional para que se inicie un proceso, pero que hasta que las relaciones de poder no estén resueltas en relación a la coexistencia de dos pueblos, en dos estados y a la solución pacífica y no a la polarización, no hay efecto político de esos llamados de detención de la corte penal”, cerró Miriam.

“Yo diría que es incierto pero si el derecho internacional penal pretende sobrevivir tendrá que emitir esas ordenes de arresto aunque los efectos y las consecuencias de estos pedidos de detención no sean inmediatos, si es que finalmente ocurren, no quiere decir que no sean importantes. Son importantes porque demuestran que hay un derecho que presume a toda la gente como igual (...) para que jefes de Estado no se puedan escudar en su poder “, agregó Jaramillo.

¿Se puede esperar una eventual captura de líderes de Israel o Hamás?

Jaramillo indicó que “es difícil que sean capturados, tanto los de Hamás como las autoridades israelíes porque va a pasar un poco lo que pasó con Omar Hasán Ahmad al Bashir en Sudán, con Vladimir Putin (presidente de Rusia) o Gadafi (dictador de Libia) y es que va a ser muy difícil para la corte lograr estos arrestos”.

Pese a esa dificultad, Jaramillo agregó que “hay una condena que es simbólica, que es importante para las víctimas y, sobre todo, un llamado a que ninguna persona, por poderosa que sea, puede pasar impune cuando comete crímenes de guerra o de lesa humanidad”.

Dermer Wodnicky dijo directamente que “no, porque esto es más un tema de política internacional de luchas de poder que un tema jurídico. Nadie se mete a Israel a detener al primer ministro y es difícil también capturar a los líderes de Hamás (...) Además se debería primero comprobar que son culpables, por el lado de Netanyahu y de los Ministros es una discusión que en gran parte depende da la sentencia de la CIJ (...) y por el lado de Hamas obviamente es claro que el 7 de octubre comete crímenes contra la humanidad”.