Todo listo para Salsa Al Parque 2024, horarios y artistas por dia

IDARTES

Con la participación de grandes leyendas de la salsa como Tito Nieves, Rey Ruiz, la Orquesta Original de Manzanillo, The Latin Brothers y Guayacán Orquesta, entre otros artistas, el próximo 5 y 6 de octubre se llevará a cabo en el parque Simón Bolívar Salsa al Parque, que para este año explora las diversas facetas de este género.

Bajo el lema “El otro barrio de la salsa”, la edición número 25 de este icónico festival convoca a todos los ciudadanos a que se unan en la preservación y apreciación del legado salsero de la ciudad.

programese con los horarios y artistas:

Ampliar

Ampliar

“Salsa al Parque es un espacio de convergencia cultural mediante el cual celebramos y compartimos las diversas manifestaciones de este género que nacen en los barrios. Este año contaremos con la participación de destacados artistas locales, nacionales e internacionales; colectivos de danza y los apasionados coleccionistas de discos”, señaló María Claudia Parias, directora del Instituto Distrital de las Artes - Idartes.

La directora agregó que “Celebrar los 25 años de Salsa al Parque demuestra el poder de la música como vehículo de unión y alegría para la ciudad. Este festival ha sido testigo de la evolución de la salsa en Colombia y ha ofrecido un escenario para que miles de artistas y bailarines conecten con el público de una manera única”, explicó Parias.

Por su parte, Paola Valdivieso, curadora de esta edición destacó: “Queremos que el festival sea percibido como un espacio amplio donde se encuentren las diferentes expresiones de la salsa; así que, además de los artistas nacionales e internacionales, tendremos exponentes del talento bogotano como Kabala Ensamble, El Santos, Mar Caribe y La Radio Bembé”.

Como ya es costumbre, Salsa al Parque trae grandes representantes como Tito Nieves, conocido como ‘El ex Pavarotti de la Salsa’ y cantante de éxitos como Fabricando fantasías y El amor más bonito; Rey Ruiz, quien revolucionó la salsa romántica con canciones como Mi media mitad y No me acostumbro; la Orquesta Original de Manzanillo, una de las agrupaciones más icónicas de la música cubana responsable de éxitos como Mi sombrero de Yarey y El cinturón del taxi; Salserín, banda venezolana juvenil que se popularizó en los años 90 con temas como De sol a sol y Entre tú y yo; Michel El Buenón, uno de los grandes exponentes de la salsa y el merengue dominicano conocido por canciones como Maldito el tiempo. Finalmente llega al festival Alaín Pérez, destacado bajista, cantante y compositor cubano que fusiona géneros como el jazz y el son cubano en canciones como La sandunguita y El cuento de la buena pipa.

La representación nacional se hará con agrupaciones que han posicionado la tradición salsera de Colombia como Guayacán Orquesta y The Latin Brothers.

En sus más de 40 años de trayectoria, Guayacán ha conquistado escenarios internacionales y participado en varias ediciones de Salsa al Parque. Sus integrantes consideran este festival como “una vitrina para la música latina que nos permite compartir nuestra cultura con las nuevas generaciones”.

Conformada en los años 70, The Latin Brothers ayudó a forjar la historia de la salsa colombiana, no por nada de ella hicieron parte voces tan importantes como la de Joe Arroyo, Piper Pimienta y Wilson Saoco y esta vez hace parte de la nómina del festival para poner a bailar al público con éxitos como Patrona de los reclusos, Dime qué pasó, Sobre las olas, Buscándote y Las caleñas son como las flores.

Soledad y La pantera mambo se disfrutarán de la mano de la Orquesta La 33, una de las bandas más queridas de los capitalinos, que fusiona sus sonidos con jazz y funk. “Salsa al Parque es nuestra casa. Aquí crecimos como banda y aquí seguimos celebrando con nuestra gente”, expresaron sus integrantes al conocer su convocatoria.

Desde La Sucursal del Cielo llega Cali Flow Latino, que fusiona en su propuesta musical géneros urbanos como el reguetón y el hiphop. El talento femenino estará representado por Son Mujeres, quienes se presentarán por primera vez en el festival.

Además de los conciertos, el evento ofrecerá durante los dos días actividades alternas como ruedas de salsa casino, clases de baile, la Zona de Arte y Emprendimiento, la carpa para coleccionistas de vinilos, una zona de consumo responsable de bebidas alcohólicas, la participación de los artistas del programa Arte a la KY y mucho más.

Celebrando 25 años de cultura y ritmo en Bogotá

Salsa al Parque ha sido un pilar en la agenda cultural de la capital colombiana desde su primera edición en 1997. Durante este cuarto de siglo, ha logrado consolidarse como uno de los festivales gratuitos más grandes y emblemáticos de América Latina, promoviendo la salsa como una expresión cultural y artística fundamental en el país.

Además, ha reunido a cientos de miles de seguidores de la salsa brindando no solo una oferta musical de altísima calidad, sino también actividades académicas, talleres de baile, ferias de artesanías y una variada oferta gastronómica.

Este festival no solo celebra la música y el baile, sino que también destaca a Bogotá como un crisol de expresiones salseras, del cual han surgido y prosperado algunos de los movimientos más influyentes del género en el país. “Esperamos que este festival nos inspire a todos a seguir bailando, celebrando y cuidando nuestro entorno. ¡Que comience la fiesta salsera y que viva la salsa en Bogotá!”, concluyó Paola Valdivieso.

Artistas

La Guabalosa

Es una orquesta que nace de la mano de Santiago Rojas, su pianista y director, que en el 2019 reúne a sus mejores amigos, que al igual que él, respetan y aman el sonido salsero con espíritu improvisador, por ello deciden formar lo que hoy se conoce como La Guabalosa, que ha dejado su poder en todos los espacios de salsa y jazz de la ciudad como Bilongo, Casa Quiebra Canto, Salsa Camará, entre otros.

Labia Fina

Labia Fina ha llegado para honrar y modernizar las sonoridades robustas, virtuosas y enérgicas de la salsa clásica mientras aporta letras inteligentes e historias bien contadas.

Directamente desde Bogotá, llega este poderoso ensamble liderado por Jairo Alfonso (saxofonista, compositor y productor), listo para presentar su álbum debut El premio mayor, disco grabado por intérpretes de diferentes lugares del país y colaboraciones con artistas de varios países como Santiago Prieto (Monsieur Periné) y Carlos Méndez (Panamá).

Kabala Ensamble

Es una orquesta salsera bogotana que nació en el 2014 con un sonido salsero versátil e influenciado por los ritmos de la música afrocubana, la timba y las orquestas salseras puertorriqueñas de renombre. En su música se destaca toda su creatividad, fuerza sonora y estilo salsero de vanguardia que le permite al bailador emocionarse con su sonoridad, sus letras, sus coros cadenciosos y sus arreglos cargados de energía. La orquesta nace con el propósito de interpretar temas que han marcado la historia de la música del Caribe y de crear sonoridades que inciten a bailar.

El Santos

El Santos es una agrupación colombiana que basa su propuesta artística en las músicas híbridas, generando un diálogo entre los ambientes sonoros que tiene como protagonistas a la marimba de chonta, la salsa y la música afroantillana, aportando colores diferentes a la música hecha en Bogotá.

Mar Caribe

Orquesta consolidada en 2022 por su director, cantante y bajista, Camilo Contreras. Desde su creación tocan en reconocidos eventos, restaurantes, hoteles y bares como Galería Café y Libro, Quiebracanto, El Goce Pagano, Salsa Camará, Salsa & Control, Revelion Bar, Mr.Afinque, La Hamburgueseria, Zókalo Bohemio, Montón de estrellas, Tienda nacional de cerveza, Selina hostels, cc Zula , Kanta Sana, Spoty hostels, Dreamer hostels, eventos privados, entre otros.

Radio Bembé

Radio Bembé surge como una herencia natural del mestizaje musical que dio origen a la salsa. Esta orquesta destaca por su sonido de vieja guardia en el estudio y por un show en vivo potente y explosivo. Su pasión por la descarga es evidente, y su concepto refleja la esencia de las calles bogotanas. Con su álbum “Adaiah” como base, el espectáculo que ofrecen es una narrativa sonora y visual que retrata la vida en las grandes ciudades latinoamericanas. A través de un enfoque jocoso, con humor negro, sátira y picardía, abordan realidades sociales e individuales que muchos prefieren ignorar.

Mao Escobar y Sus Rolos Band

Son una orquesta salsera bogotana compuesta exclusivamente por músicos profesionales. Su identidad y estilo musical se han forjado a través de la interpretación de diversos ritmos afro latinos, como la salsa romántica, el guaguancó, el bolero y la salsa. Actualmente, la orquesta se enfoca en transmitir un mensaje social a través de su música, realizando homenajes a las grandes leyendas de Colombia en un proyecto denominado Con Orgullo Colombiano.

Azultrabuco

Es un ensamble de salsa bogotano que mezcla dentro de su música estilos como la rumba . el son , la timba, la cumbia, la salsa-choke, el chacha y el boogaloo entre otros géneros latinos. Liderado por Carlos Rengifo, contrabajista, arreglista y compositor de gran trayectoria musical, el grupo ha desarrollado una impecable labor musical que lo ha llevado a tener presentaciones en festivales como SXSW 2019 , Salsa al Parque 2016 y 2022. Actualmente trabajan en la producción de su segundo proyecto discográfico que recibe el nombre de Barrio adentro.

Nacionales

Cali Flow Latino

Integrado por Andrés Cortés y Harrison Mesa, le dieron un nuevo aire a la música fusión. Con esfuerzo y dedicación lograron sostenerse en el mundo artístico hasta que en 2014 su canción Ras tas tas se vuelve viral y logra llegar a los top 5 de las principales emisoras del mundo. En la actualidad la agrupación ha demostrado su evolución musical y así lo hicieron plasmar en su 3er álbum llamado La evolución. Cali Flow Latino tiene nominaciones en 2 Grammys Latinos, 1 Grammy Awards, 3 Premios nuestra tierra, 5 Premios mi gente y Disco de Oro.

Guayacán Orquesta

Guayacán Orquesta es una de las agrupaciones de salsa más importantes de Colombia, fundada en 1983. Esta orquesta se caracteriza por su fusión de la salsa clásica con influencias de ritmos afrocolombianos. A lo largo de su carrera, Guayacán ha lanzado grandes éxitos que se han convertido en himnos salseros, como Oiga, mire, vea, “Te amo, te extraño, y Invierno en primavera. Sus letras profundas, que abarcan desde el romance hasta la crítica social, junto con sus potentes arreglos de metales, los han consolidado como referentes indiscutibles de la salsa colombiana.

The Latin Brothers

Es una de las agrupaciones más icónicas de la salsa colombiana, formada en 1974 bajo el sello Discos Fuentes. Famosos por su estilo único, fusionan la salsa clásica con ritmos tropicales propios de la región caribeña de Colombia. The Latin Brothers han marcado un legado musical con éxitos como “Sobre las olas”, “Fuma el barco”, y “Las caleñas son como las flores”. Su música captura el espíritu fiestero y festivo de la salsa, combinando letras románticas y picarescas con un ritmo enérgico y pegajoso, lo que les ha permitido mantenerse vigentes en la escena salsera por varias décadas.

La 33

La-33 es una orquesta de salsa, inspirada en los sonidos latinos de Nueva York de los años 70. Nació en Bogotá en 2001. Fue fundada por los hermanos Sergio y Santiago Mejía Rocca, quiénes junto a Guillermo Celis dieron vida a este proyecto musical. Su nombre es por la calle 33, casa ubicada en Teusaquillo, donde nació el proyecto. Con más de 1.500 conciertos y giras por los cinco continentes, La-33 es uno de los proyectos de música independiente más exitosos de las últimas décadas.

Son Mujeres

La Orquesta Son Mujeres es creada en 2018 y dirigida por Mónica Castro, música e investigadora de amplia trayectoria, cofundadora y miembro de la destacada agrupación insigne de los años 90″s Son de Azúcar como de la agrupación Ensamble TAMBORIMBA, actualmente docente titular de Percusión de la facultad de música de la Universidad del Valle. Sus integrantes 14 músicos de profesión y amplia experiencia ofrecen un show enriquecido con solos de Percusión, vientos, cuerdas, voces y coreografías.

Internacionales

Tito Nieves

Tito Nieves, conocido como “El Pavarotti de la Salsa”, es uno de los cantantes más emblemáticos del género. Nacido en Puerto Rico en 1958 y criado en Nueva York, Nieves comenzó su carrera musical en los años 70 como vocalista de la Orquesta Cimarrón y luego con Héctor Lavoe. Posteriormente, lanzó su carrera como solista en los años 80, destacándose por su poderosa voz y su capacidad para interpretar tanto salsa tradicional como baladas románticas. Entre sus mayores éxitos se encuentran clásicos como El Amor Más Bonito, Fabricando Fantasías, y De Mí Enamórate. Tito Nieves ha sido reconocido por su capacidad de fusionar la salsa con influencias del pop y otros géneros, lo que le ha permitido llegar a una audiencia internacional.

Rey Ruiz

Nació en La Habana, Cuba, en 1966, Rey Ruiz comenzó su carrera musical en su país natal antes de emigrar a Estados Unidos, donde su estilo único y su voz suave y melódica lo catapultaron al éxito internacional. Con temas icónicos como No me acostumbro, Mi media mitad, y Amiga, Ruiz logró posicionarse como una figura clave de la salsa romántica, interpretando letras que exploran el amor, el desamor y las emociones profundas. Su capacidad para combinar ritmos pegajosos con una interpretación vocal emotiva le ha permitido conectar con audiencias de diferentes generaciones.

Salserín

Salserín es una de las orquestas juveniles más icónicas de Venezuela, famosa por combinar salsa con un enfoque fresco y juvenil. Fundada en 1993 por Manuel Guerra, Salserín se destacó rápidamente no solo por su música, sino también por ser una de las primeras orquestas de salsa integrada por adolescentes. La orquesta se hizo popular con éxitos como De sol a sol, Entre tú y yo, y Un amor como el nuestro, canciones que fusionan la energía de la salsa con temáticas juveniles, como el amor y las experiencias de la adolescencia. Sus vocalistas actuales son Víctor Lois, Sergio Mendoza y Ilio Manaú

Michel El Buenón

Conocido por su potente voz, Michel ha sido una figura importante en la salsa dominicana, ganándose el apodo de “El Buenón” por su carisma y talento. Aunque inicialmente comenzó su carrera musical en el merengue, Michel encontró su verdadero éxito en la salsa, con la que ha conquistado tanto el público dominicano como internacional. Entre sus canciones más populares se encuentran Que no se te olvide, Lloraré, y Amiga, temas en los que combina letras de amor y desamor con un sonido de salsa intensa y llena de energía.

Orquesta Original de Manzanillo

La Orquesta Original de Manzanillo, dirigida por Wilfredo “Pachy” Naranjo, ha sido reconocida por su contribución a la música cubana durante más de 60 años. Han recibido premios y homenajes y han realizado más de 50 giras internacionales. La orquesta ha participado en numerosos eventos y concursos, obteniendo reconocimientos como el Gran Premio de Música Bailable y el Premio Especial en la feria Cubadisco. Han realizado más de 50 giras internacionales en Panamá, México, Canadá, Colombia, Venezuela, Nicaragua, Guadalupe, Martinica, Rusia, Alemania, Bélgica, Holanda, Francia, España y países de África.

Alain Pérez

Alaín Pérez es un talentoso músico cubano, reconocido por su versatilidad como bajista, cantante, compositor y arreglista. Nacido en 1977 en Manaca Iznaga, Cuba, ha desarrollado una carrera destacada dentro del jazz, el son y la música afrocubana. Alaín ha trabajado con importantes figuras de la música latina como Celia Cruz y Chucho Valdés, y ha sido bajista de Paco de Lucía, una de las leyendas del flamenco. Su carrera como solista ha sido igualmente exitosa con álbumes que muestran su habilidad para crear melodías ricas en ritmos y armonías, como El Cuento de la Buena Pipa y Hablando con Juana.