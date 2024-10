Drones de última tecnología perseguirán a infractores y delincuentes en Cartagena

Cartagena

El Distrito de Cartagena avanza en la estrategia de seguridad con el apoyo de moderno drones, que entraron a fortalecer las capacidades del organismo policial y el DATT, en procedimientos de tránsito, registro y control.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

A través de Distriseguridad ya están en operación tres drones con un alcance en área de 15 kilómetros, hasta 75 kilómetros de velocidad y una cámara con zoom híbrido de 56X, que permite identificar objetivos a distancias entre 3 a 5 kilómetros.

En Cartagena, turistas rusos propinaron fuerte golpiza a presunto atracador

“Los drones además cuentan con un megáfono y luces led, de esta forma puede interactuar con los ciudadanos. No solamente es un aparato volador, sino que les dice por favor respeta el espacio público, respeta el cruce peatonal, no hagas esto que está mal, si está escondido en una esquina orinando por ejemplo, se le pone la luz para que entienda que no puede estar en ese lugar, y normalmente el ciudadano recibe eso de manera positiva. Aquí no hay moto que se escape”, declaró Jaime Hernández Amín, director de Distriseguridad.

El funcionario también dijo a Caracol Radio que vendrán unas cámaras de seguridad con identificación facial, y que se trabaja en el fortalecimiento de la base de datos para tener información en tiempo real, sobre los ciudadanos que son objeto de la videovigilancia.