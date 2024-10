Así le irá a los signos en octubre, según Horóscopo Chino: un signo tendrá golpe de suerte

Este mes de octubre se vivirá el último eclipse del año, un suceso astronómico que ha de influenciar en los diferentes astros del zodiaco, ya sea porque impulsará ya sea de manera positiva o negativa. Este mes también pauta la segunda mitad del año astrológico, el cual se mide según el recorrido del sol sobre los doce signos.

Usted podrá saber que le deparará los signos este mes de octubre, el cual es muy famoso por su tradicional fiesta de Halloween, por medio de los diferentes horóscopos que existen, como lo son:

Horóscopo árabe.

Horóscopo maya.

maya. Horóscopo azteca.

azteca. Horóscopo celta o druida.

celta o druida. Horóscopo chino.

chino. Horóscopo egipcio.

¿Qué es el horóscopo chino?

El horóscopo chino en comparación el tradicional y otros de ellos, este no se rige por las constelaciones, este suele conectarse por medio de 12 animales, los cuales se han de posicionar cada uno, un año completo. Cabe resaltar que, el pasado 10 de febrero, se posicionó el Dragón de Madera.

Este horóscopo también suele estar conectado a los ciclos lunares, los cuales también son 12, y su selección depende al año de nacimiento. A continuación, encontrará una lista para identificar qué animal es según el horóscopo chino.

Rata: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Buey: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Tigre: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Conejo: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Dragón: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Serpiente: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Caballo: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Cabra: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

Mono: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

Gallo: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

Perro: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

Cerdo: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031

¿Cómo le irá a cada signo en octubre? Según Horóscopo Chino

Al estar bajo el Dragón de Madera se espera que las personas conecten con su animal interior para fortalecer e impulsar las energías otorgadas por él, puesto que, se entiende que este mes de octubre, cada uno de los animales le aportará a las personas grandes ventajas para sobresalir en diferentes aspectos de sus vidas.

Según el horóscopo chino, el Dragón de Madera representa todas las conexiones de imaginación que permiten impulsar una mayor creatividad, además de que las capas de madera también representan el renacer y la renovación de un nuevo ser. Le contamos a detalle, como le irá a cada persona según el animal del horóscopo chino este mes de octubre.

Rata

La persona deberá estar consciente del manejo de sus finanzas, si bien ha de estar económicamente estable, cualquier gasto innecesario le podría afectar. Se le recomienda descansar bien, se ha de venir un mes lleno de pendientes, lo que también lo beneficiara en cuestiones laborales.

Buey

Deberá pensar sin avaricia, puesto que, se le presentarán unas pequeñas crisis económicas, no obstante, el animal traerá consigo diferentes oportunidades para conseguir dinero, se les advierte a las personas de este animal, no pensar en tener de más, esto les puede hacer pasar un mar rato y quedar sin nada.

Conejo

Estas personas recibirán un golpe de suerte cuando se trate de un nuevo proyecto laboral o una nueva oferta de empleo, esto les permitirá tener una estabilidad económica por un buen tiempo. Sin embargo, en el tema de la salud, se le recomienda estar pendiente de adquirir una gripa, que le puede causar debilidad.

Dragón

Se le recomienda a las personas de este animal, realizar inversiones, puesto que, han de recibir buenas noticias financieras, ya sea porque les llegue un aumento en su paga, o tenga la oportunidad de ganar un dinero extra. Por otro lado, todos bajo este animal deberán tomar una decisión importante en cuando al amor.

Serpiente

Estas personas deberán abstenerse de hacer compras, puesto que, seguramente, se volverán locos y no podrán parar, se les recomienda evitar tener una crisis financiera, haciendo caso omiso a compras que no necesitan. Además de eso, deberá también cuidarse de tener momentos de estrés, ya que, su alimentación no le está aportando lo necesario al cuerpo.

Caballo

Estas personas deben establecer sus proyectos, ya deben tener un plan para iniciar, apartar un monto de dinero para su futuro, esto también está conectado, a que tendrán la oportunidad coincidir con una persona que los hará sentir enamorados.

Cabra

Si está en plenos acuerdos sobre un proyecto, el horóscopo chino le indica que tendrá buenos resultados, se le recomienda no dejar estos planes, puesto que después se podría arrepentir, este mes también le brindara una luz que lo llenará de energía.

Mono

Si bien varios animales tendrán grandes resultados financieros, en esta ocasión el horóscopo chino le indica a las personas hacer caso omiso ante cualquier plan o proyecto que se le presente, los próximos meses se le presentarán otras oportunidades.

Gallo

Mantenga un buen presupuesto para todo el mes, puede que en la última semana se le presente algo inesperado y tenga que gastar más de la cuenta. Adicionalmente, las personas de este animal tendrá la posibilidad de encontrar una pareja, si bien no lo que está buscado, lo hará sentir cosas.

Perro

Según el horóscopo chino, las personas de este animal tendrán que iniciar un ahorro, puesto que, aparecerán gastos imprevistos.

Cerdo

Las personas tendrán un excelente mes, puesto que, tendrán recompensas económicas, debido a que personas del pasado le devolverán dineros de tiempo atrás. Además, tendrá muy buena energía, lo que le atraerá grandes cosas.