Horóscopo de HOY 30 de septiembre: recomendaciones para atraer dinero en el mes de octubre

En la astrología occidental, los signos del zodiaco son 12, cada uno de ellos esta asociado a un periodo determinado del año, aproximadamente por un mes. El horóscopo trae predicciones diarias, basadas en la suposición de los astros e influenciadas bajo los planetas que acompañan a cada signo desde su nacimiento.

El profesor Salomón, en su predicción de hoy, 30 de septiembre, enfatiza el comienzo que tendrán distintos signos para octubre, acompañados de riqueza, nuevos proyectos y oportunidades de trabajo. Entérese que le espera hoy a su signo.

Para los cumpleañeros de hoy, el número 30 está regido por el número 3, que representa la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Además, simboliza la salud, el dinero y el amor. Las personas nacidas bajo esta fecha siempre serán bendecidas en todo lo que emprendan y atraerán lo que desean para su vida, gracias a la provisión divina.

Como recomendación, encienda 3 velas blancas y pida por amor, salud y dinero para este nuevo año que comienza. Vista prendas de color azul; en este enlace le explicamos el significado de vestir este color. El profesor Salomón recomienda la piña como la fruta del día, ya sea en su forma natural o en jugo.

Sea agradecido por todo lo que llega este mes. Haga oraciones en cualquier momento del día, no para pedir, sino para agradecer lo que recibió el mes pasado y lo que llegará en este nuevo mes.

Horóscopo de HOY

Tauro:

No se preocupe y avance con calma en sus asuntos. Aquellas metas que no se lograron este mes podrán tener resultados más adelante. Proyecte sus objetivos para octubre y concéntrese en concluirlos o mejorarlos. Desesperarse y ponerse de mal humor no solucionará las cosas. Recuerde la importancia de mantener la cabeza fría y la calma para tomar buenas decisiones.

Llegarán nuevas oportunidades que deberá saber aprovechar. Este mes será de mayor equilibrio para alcanzar lo que desea.

Número de la suerte: 4077

Virgo:

Las cosas van a mejorar. Aunque parezca que todo avanza lentamente, tenga paciencia; el universo está conspirando a su favor. Las cartas indican que hay muchos aspectos de su vida que debe cambiar y mejorar, pero esto no puede hacerse de un momento a otro; todo lleva su tiempo. Recuerde que el mundo no se creó en un solo día.

Para algunos de ustedes, llegará un viaje muy importante que le brindará reconocimiento y satisfacción. Además, puede recibir un dinero inesperado, ya sea por un juego de azar o una cantidad que pensó perdida.

Número de la suerte: 8852

Capricornio:

Las cosas avanzan paso a paso. Algunas mejorarán y otras seguirán su propio ritmo. Este nuevo mes traerá un giro inesperado, por lo que deberá replantear o cambiar sus estrategias para los proyectos que desea impulsar.

Cuando algo no funciona, es importante reiniciar y encontrar la falla, como menciona Salomón.

Para algunos, llegará una sorpresa en el ámbito laboral, ya sea una nueva oferta, un ascenso o una mejora en sus condiciones de trabajo.

Número de la suerte: 0927

Cáncer:

Puede estar tranquilo; el factor económico está a su favor. Octubre será un mes memorable, ya que logrará solucionar sus problemas económicos y recibirá dinero en abundancia, lo que le permitirá disfrutar y saldar deudas.

Tenga cuidado con su salud, especialmente con el estrés. Esta condición debe ser atendida, ya que podría afectar su estabilidad emocional y física.

Número de la suerte: 7304

Escorpio:

Hay algo muy importante para Escorpio en relación al trabajo: tendrá ascensos, mejoras o nuevas oportunidades. Si tiene un emprendimiento, este mes le traerá frutos y resultados positivos.

Recibirá noticias de alguien del extranjero que le generarán mucha alegría y bienestar. Aprenda a valorar las oportunidades que le ofrece la vida; no siempre estarán disponibles.

Número de la suerte: 1550

Piscis:

Este mes traerá soluciones para los trabajos pendientes, lo que mejorará su situación. Esté preparado para las sorpresas que se avecinan; algunas serán agradables y otras no tanto, pero así es la vida: momentos buenos, difíciles y tranquilos. Aprenda a enfrentar cada situación.

Número de la suerte: 7592

Aries:

El dinero llegará en cantidad, más que suficiente. Tendrá soluciones en múltiples aspectos, ya sea en la cancelación de deudas o logrando la firma de documentos para realizar negocios sin dificultad.

Un proyecto que ha tenido que postergar tendrá la oportunidad de avanzar este mes. Puede surgir un viaje que lo impulse; no tenga miedo, será una buena oportunidad.

Número de la suerte: 4526

Leo:

Los papeles pendientes, demandas, pensiones o herencias están a punto de resolverse a su favor. Mantenga una comunicación clara con su abogado y en el juzgado, ya que estas cuestiones se solucionarán.

Además, llegará dinero sorpresa este mes. Sin embargo, en el amor, tenga cuidado; si realmente desea a esa persona, dialogue y pregunte para lograr una mayor armonía.

Número de la suerte: 1277

Sagitario:

Descubrirá quién le está haciendo daño y no es sincero con usted. Puede doler y causar tristeza, pero es mejor saber qué tipo de personas no le conviene para evitar que sus asuntos no salgan bien. Saber quién es no le da derecho a vengarse; eso solo lo lastimaría a usted. No se una al círculo contaminado de esa persona.

Quienes deseen iniciar un emprendimiento lograrán hacerlo, aunque otros se quejen de su situación. Así como diariamente se cierran negocios, también se abren nuevas oportunidades. No se una al club de los negativos.

Número de la suerte: 7168

Géminis:

Hay algunas cosas por hacer. Aunque muchas estén en una situación regular, no se desanime; Mercurio está generando cambios que mejorarán las oportunidades.

Pruebe cosas nuevas, innove y busque maneras de hacer que su trabajo o negocio prosperen. La innovación atrae la atención y puede mejorar su situación económica.

Para quienes buscan enamorarse, este es un buen momento; disfrutarán de relaciones afectivas gratificantes. Recuerde cuidar su salud y realizar una limpieza.

Número de la suerte: 1944

Libra:

Todo lo relacionado con documentos, papeles o trámites será muy importante. Mantenga claridad en las cosas; recuerde que cuentas claras evitan malos entendidos.

Respecto al amor, hay temas por resolver. No juzgue sin conocer la realidad de la situación. Verifique todo para poder tomar decisiones informadas.

Número de la suerte: 8850

Acuario:

Octubre será un mes lleno de sorpresas para usted. Resolverá asuntos pendientes y se activarán nuevas oportunidades, lo que traerá estabilidad y firmeza.

Para quienes han enfrentado dificultades de salud y económicas, las cartas indican que las cosas estarán a su favor con vientos propicios.

Número de la suerte: 0123