Felipe Aguirre: “Es muy duro saber que la gente pone el fútbol por encima de la vida”

Atlético Nacional venció por goleada a Boyacá Chicó, luego de los desafortunados hechos en la capital antioqueña. El defensor central Felipe Aguirre, quien fue titular en ambos juegos, se mostró dolido y a la vez, mandó un mensaje de tolerancia y paz en el fútbol colombiano.

Todavía no hay acciones concretas por parte de la Dimayor, que próximamente anunciará el fallo sobre los puntos del partido entre Nacional y Junior. El partido ante los boyacenses sé jugo a puerta cerrada, y en un horario poco habitual. Por decisión de la Alcaldía de Medellín, el equipo verde no podrán contar durante dos fechas con el ingreso del público en general, y por cuatro jornadas quedará sancionado el sector norte.

En la rueda de prensa posterior al partido, Felipe Aguirre acompañó al técnico Efraín Juárez, dejando una reflexión para todos los hinchas del fútbol. “La gente pone el fútbol por encima de la vida”, expresó.

Llamado a los aficionados

El antioqueño, como varios jugadores, ayudaron a algunas personas afectadas en los incidentes. Carlos Bacca, capitán de Junior, y Steven ‘Tití’Rodríguez, también intercedieron como apoyo a los heridos que dejaron los múltiples enfrentamientos. “Yo salí con el uniforme ensangrentado porque me toco interceder por un hincha de Junior”, añadió.

De la misma manera, el jugador se mostró triste, refiriéndose a que el fútbol debe ser una fiesta, y que la gente es la que tiene que ir a disfrutar del espectáculo en paz y tolerancia. “Es muy duro saber que la gente pone por encima el fútbol que la vida,y al fin y al cabo es solo fútbol. Es más importante la vida. Creemos que con cremitas vamos a sanar este cáncer tan bravo que venimos de años luchando”, subrayó.

Respecto a las sanciones, el defensa fue concreto, dejando en claro que no es suficiente con suspender las tribunas, ya que en otras ocasiones han utilizado ese mismo método, que no muestra resultados. “No hay que dejarlo pasar con una sanción de 2 fechas y después norte, esto… Cuántas veces no han hecho eso y sigue pasando lo mismo”, puntualizó.

¿Qué sigue para Nacional?

Ubicándose dentro de los mejores ocho equipos de Colombia en la quinta posición, los dirigidos por Juárez visitarán al Deportivo Pasto en la fecha 13, el próximo domingo 6 de octubre en el estadio Libertad, con hora de inicio por definir.