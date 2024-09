Alberto Gamero: “Pusimos un equipo con más presencia ofensiva y a la postre nos salió”

Millonarios goleó 3-0 a Envigado en el estadio El Campín, en juego válido por la fecha 12 de la Liga colombiana. El triunfo le permitió a los azules sacudirse de una presentación irregular ante Jaguares y acercarse a los primeros lugares de la tabla.

Para este encuentro, Alberto Gamero realizó cinco modificaciones en su nómina titular con respecto al partido pasado ante el cuadro de Montería. El entrenador samario se refirió en rueda de prensa a estas modificaciones y a la actuación individual de algunos de sus jugadores.

Balance del triunfo

“Hubo cosas buenas, hubo mejoría, hubo más dinámica del partido, más presencia ofensiva, hubo muchos duelos a favor y eso es importante, tanto defensiva como ofensivamente. Me parece que el equipo se posicionó mejor, ganó bandas, por dentro intentamos tener una comunicación de un 3-1-2, no el 2-1 que veníamos haciendo y le dimos más libertad a Macka y a Ramírez, me parece que también nos ayudaron a crear un poco más y que el equipo fuera ofensivo. Cometimos unos errores que tenemos que visualizarlo un poco mejor cuando juguemos así; a veces Vega iba mucho a los costados y me dejaba la mitad sola; a veces uno de ellos, Silva o Ramírez, iba al costado y me dejaba el centro solo; por momentos los extremos no hacían diagonales cuando el otro estaba encarando. Son cositas para corregir, pero si nos vamos al partido de hoy hubo cosas muy buenas, un resultado que necesitábamos, contra un equipo que en el principio nos planteó bien, la primera opción clara la tuvieron ellos. Nosotros supimos reponernos a eso, tranquilizarnos y llevar el partido de una mejor manera”.

¿Por qué los cambios en la nómina?

“Nosotros nos estamos dando cuenta que tenemos un buen equipo, buenos jugadores. No hay que pensar que este es titular o este es suplente, nosotros durante la semana vemos cosas muy buenas y uno quiere darle cabida a todos, todos no pueden estar, desafortunadamente son 18 que van a la concentración y 11 los que juegan. Yo siempre veo la tranquilidad de que los jugadores se preparan de la mejor manera, esperando una oportunidad y me parece que lo que vemos durante la semana, es lo que uno siempre tiende a que el equipo haga en el partido. Hay modificaciones por los conceptos tácticos, por las condiciones del jugador, hay jugadores que son muy diferentes a los otros y uno a veces lleva eso a los partidos. Lo que hicimos hoy fue bueno, uno piensa que todos los partidos se pueden jugar así, entre comillas pusimos un equipo con mucho riesgo, un equipo que quería tener más presencia ofensiva y a la postre nos salió. La tranquilidad que tenemos es que estos muchachos se están preparando bien, a la espera de lo que vayamos a ejecutar nosotros”.

¿Qué decirle a Mackalister?

“¿Cuántos goles lleva? (57), yo creo que en la era mía tendría que llevar como 80, pero me alegra eso, es una de las cosas que yo siempre le digo a ellos, un volante 10 como él tiene que tener dentro de sus estadísticas goles y pase goles, ahí es donde ellos se dan a conocer. He hablado mucho con (Juan José) Ramírez desde que está aquí, si tienen el 10 en la espalda, es tener pasegol y hacer gol. Le he dicho eso a Silva, Silva conmigo llega mucho a gol, pisa mucho el área y eso lo ha llevado a él a que tenga más confianza en llegar al arco contrario. Para mí es satisfacción, una persona como él, entregada a la institución, entregada al fútbol, esté por esos récords. Si no bota tantos goles, lo puede pasar (Fernando Uribe), ese es el trabajo de él, hacer gol y pasar. Como muchas veces lo hemos utilizado de mediocentro, que salga un poquitico más, cuando lo pongo de 10 o extremo también, él sabe que es la posibilidad de poner pasegol y de llegar a gol, ojalá tenga la posibilidad de llegar a muchos más goles”.

¿Cómo vio a Carlos Sarabia?

“El debut fue muy bueno, un muchacho que hace mucho está en la institución, en el equipo Sub-20 con Giraldo, con Juan José, con José, con Jean Carlos, con el Cabezón Rodríguez, con Briceño, con el profe Huertas, yo me reúno todos los días con ellos y ellos me dan información de todos esos jugadores. Yo tengo a Sarabia con el equipo profesional haciendo fútbol y trabajos, y es un jugador que entiende bien el juego, hoy el debut fue demasiado bueno. El enojo de él, es un enojo que yo se lo entiendo, él no quería salir, pero él sale por una molestia y la molestia de él es ‘¿por qué me tiene que salir esa molestia?’, no ‘‘¿Por qué le profe Gamero me sacó?’, desde el primer tiempo habíamos hablado, yo le dije ‘dele y me avisa hasta cuando pueda’. Es normal de que él tome esa reacción, pero para aclararlo no fue porque no quería salir. Quedamos todos satisfechos con su actuación”.

¿Cambios para el martes en Copa?

“Vamos a mirar, jugamos otra vez el martes (Bucaramanga), y posiblemente no sé si viernes o sábado, y después jugamos otra vez el martes, y después jugamos sábado otra vez. Hay que mirar, porque la tranquilidad que tenemos es que tenemos jugadores competitivos, muy bien preparados para afrontar esto. Yo casi no hablo de rotar, hablo de que hay que cambiar, vamos a mirar, ahorita, vamos a la concentración nuevamente, mañana entrenamos y el lunes daremos la concentración de los que van, dependiendo de las molestias que salgan mañana. Estamos pensando en eso, en tener uno, dos, tres, no sé cuántos cambios podría haber, pero vamos a mirarnos de aquí hasta el lunes”.