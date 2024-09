Martín de Francisco presenta “Qué Vergüenza con ustedes, el show”

Teatro

Con la irreverencia que lo caracteriza y la velocidad mental en sus respuestas, llega Martín de Francisco el 26 y 27 de septiembre al escenario del Teatro Astor Plaza con “Qué Vergüenza con ustedes, el show”, donde vemos a un de Francisco que nunca tuvo una identificación clara de quién era y cuál era su papel en el mundo y como sostiene él “Quiero ser considerado la escopolamina del entretenimiento en Colombia”.

En esta oportunidad, Martín va en solitario en el escenario, en la búsqueda de su verdadera identidad y sin el apoyo de su compañero de siempre, Santiago Moure como lo dice a Caracol Radio, “es un objetivo que debo plantearme salir solo a un escenario, no lo he hecho, pero siento que debo hacerlo porque me genera horror y al generarme horror algo que no debía generar, debo hacerlo”.

El show nace en medio de unas situaciones dramáticas, trágicas, pero, sobre todo, ridículas. “Una vez Santiago me dice que no va a seguir, digo bueno y yo tenía una cantidad y una cadena de situaciones que fueron exabruptos, que fueron fracasos, que fueron chascos y que debo irlos encadenando para que, en esta especie de rosario de situaciones muy ridículas, en el sentido de que me las tomaba en serio y luego de verlas con distancia, veo que generan burla en mi y ahora quiero que generen burla en el público”, dice Martín.

Martín de Francisco más ácido que nunca en “Qué Vergüenza con ustedes, el show”, se presenta en el Teatro Astor Plaza, este 26 y 27 de septiembre, pronto estará en Cali y Popayán. Más información en las redes sociales de Martín @mdefrancisco12 y taquillas del Teatro.