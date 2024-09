Estamos en un momento crítico frente a la disponibilidad del agua en Quindío: Gerente EPQ

Armenia

Como crítica calificaron desde Empresas Públicas del Quindío la situación del agua en tres municipios de ese departamento debido a la sequía y la dramática reducción de caudales de ríos y quebradas

El gerente de Empresas Públicas de Quindío, José Alejandro Guevara indicó “si vamos a hablar de momentos críticos, lo va a decir de esa manera claramente estamos en momento crítico, es que nuestras temperaturas promedio este dato me lo paso el doctor Juan Esteban Cortes director encargado de la CRQ es decir que hemos tenido picos y bajos, pero promedio de temperatura de 25 a 26 grados en Filandia promedios en Circasia de 27, 28 grados, eso quiere decir que decir que haya subido a 31 grados en Circasia que ha sido un clima templado ayer en Montenegro estamos a 32 grados centígrados en La Tebaida entonces el tema se vuelve crítico”

Y agregó “pero lo peor es la falta de lluvia, entonces por eso es el monitoreo constante el director de CRQ nos indicó que si nos llama reunión a la una de la tarde tenemos que hacerla inmediatamente porque es para tomar medidas sobre las fuentes hídricas sobre el tema del caudal, qué nos decía la ingeniería en CRQ de cuánto demoraríamos con el recuperar más o menos si empieza la temporada de lluvias ella indica más o menos unos 40 días para que todo la fuente hídrica con su caudal ambiental para recuperarse y volver a tener, pues la fluidez que tenía la fuente”

Llamado de EPQ

Entonces el llamado es a todos los usuarios, nosotros tenemos 180.000 habitantes con servicio acueducto empresas públicas del Quindío 46.000 usuarios.

Si nosotros algo tan simple yo vuelvo repetitivo con esto yo antes me demora más en la ducha ahora con el tema de conciencia rapidito, pero y quedó bien bañado, claro, el baño más corto uno dos minutos máximo, pero antes uno deja la llave abierta y como no teníamos crisis, entonces uno sacudía la maquinita afeitar en el lavamanos y la llave abierta y seguía afeitándose con la llave abierta, no, me afeito y yo lo hago así cierro la llave solo la abro cuando voy a lavar la máquina de afeitar y esto ocurre igual con el cepillado de los dientes antes la llave duraba abierta, tomemos conciencia, pensemos como un cepillado de los dientes y el agua votando y el agua votando, cuántos litros por segundo estoy votando.

El gerente de EPQ “si cada uno de los que están escuchando hoy Caracol Radio los funcionarios de la empresa los funcionarios de la Gobernación los colegios empezamos a generar conciencia, tenemos que ahorrar agua, tenemos que ahorrar agua, cuando uno pasa por algún puente el puente entre por chaguala entre Calarcá y Armenia ayer pasé por ahí a las 9 de la mañana da tristeza verificar cuál es el verdadero caudal de nuestras fuentes hídricas.

