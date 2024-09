Zona rural de Circasia, Quindío con racionamiento de agua de uso agrícola debido a sequía

Armenia

En zona rural de Circasia, Quindío comenzó racionamiento del agua de uso agrícola debido a la sequía

En siete veredas del municipio de Circasia, Quindío el Comité de Cafeteros que suministra el agua de uso agrícola y pecuario comenzó racionamientos de agua por 24 horas debido a la reducción del caudal de ríos y que quebradas que afecten los afluentes y por ende son utilizados para suministra agua en la zona rural

Las veredas impactadas con los racionamientos son La Siria, La Cabaña, Pinares, Buenaventura, La Victoria, La Pola y Naranjal

En Caracol Radio Armenia hablamos con Faber Buitrago líder agrícola del municipio de Circasia e integrante del comité de Cafeteros del Quindío que manifestó “nos encontramos los productores del sector agropecuario con este tema atípico anormal de sequía durante el mes de septiembre, realmente tenemos zonas que no ha caído una gota de agua en el sector rural y otro registro donde tenemos 5 milímetros de agua en lo corrido del mes, cuando realmente de septiembre es un mes que ya empiezan a llegar las lluvias entre 80 a 100 milímetros de agua lo otro y que nos parece muy preocupante es el reporte del Ideam que nos ha dado en donde una hemos llegado a temperaturas promedios de 37 grados, la radiación solar es tenaz eso que está generando.

Agrego que también hay alerta por los incendios forestales, estamos en alerta roja en estos departamentos por lo cual estamos viendo a la gente tanto en el sector urbano y rural abstenerse y hacer todo tipo de fogatas de todo tipo de quemas, porque con estas temperaturas y estos fuertes vientos que están haciendo podemos provocar incendios forestales de grandes magnitudes

Hay un tema muy delicado y lo otro que empezamos ya a sufrir hoy en el municipio de Circasia es el agotamiento del recurso hídrico con esta temperatura, pues los caudales de agua de suministro de agua agrícola y Comité se han disminuido y hoy se empezó un racionamiento de 24 horas en las veredas, entonces aquí un llamado importante a la gente para que le hagamos uso racional y solidario del agua también hoy leemos una vuelta al río Quindío es crítico ver cómo está bajando ese caudal y ese es la fuente de agua, pues tanto para EPQ como para empresas públicas de Armenia que seguir así me imagino que también van a tomar acciones de razonamiento

Un llamado a través de Caracol Radio a todos los habitantes de la zona urbana rural para que preservemos el agua para que miremos las fugas que tengamos dentro de las casas dentro de las fincas y las arreglemos para no desperdiciarla, no regar jardines, no lavar carro no lavar fachadas tenemos que ahorrar el agua porque debemos si sigue este verano el agua de uso humano se puede poner en riesgo.

En Quindío llaman a establecer una alianza por el agua para gestión de recursos