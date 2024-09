¿Qué demuestra el proceso en el CNE contra la campaña del presidente Petro?

En Hora20 el debate sobre el encuentro del Consejo Nacional Electoral, las decisiones que debe tomar sobre la campaña del presidente Petro y el discurso del mandatario que insiste en un golpe de Estado, al tiempo que sus bases agitan que si ese golpe se llega a concretar, activarán el poder constituyente.

Lo que dicen los panelistas

Thierry Ways, ingeniero, empresario y columnista en El Tiempo, planteó que desde mayo del 2022 Gustavo Petro ya decía que se iban a anular los resultados de las elecciones, “desde entonces ya perdimos la cuenta del número de veces que se han anunciado golpes de Estado”. También comentó que el Presidente mezcla peras con manzanas, dice que el CNE lo va a juzgar y logra confundir a muchas personas, “entonces se juega con la credulidad de la gente, cuando lo más parecido a un golpe de Estado es lo que el Presidente hace con sus llamados”.

Sobre otros temas de los que habla el Presidente, como el intento de querer matarlo, dijo que en Colombia quieren matar a líderes de diversos sectores, “la victimización permanente del Presidente tiene que ver con el hecho de que le va mal, su gestión no es exitosa, tiene una base que lo sigue, pero una parte del país no lo ve con buenos ojos y hay un sector desencantado”.

Gabriel Becerra, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, señaló que el Presidente nunca ha desacatado un fallo judicial, “se reiteró de la alcaldía y un fallo lo reincorporó. Estamos ante un presidente que respeta el Estado de derecho y los fallos judiciales”. Manifestó que el Presidente no puede ser presentado como un mentiroso, de hecho, dijo que sobre la validez del pronunciamiento del Consejo de Estado, se ha planteado que a la luz de la juridicidad, la Sala de Consulta no tendría competencia para hacer ese pronunciamiento. Detalló entonces que sí hay argumentos jurídicos, “si al Presidente se le viola el fuero presidencial y se le arma un caso en una instancia administrativa como el CNE y se le lleva a juicio político, se viola la Constitución y se desconoce la voluntad popular”.

Frente a los llamados a movilización que hace el presidente Petro, se preguntó si se viola alguna ley con el hecho de llamar a movilizar al pueblo y pedir que se respeten los derechos del presidente, “así logramos que el alcalde Petro regresara después de la decisión del Sistema Interamericano”.

En cuanto a lo político, dijo que hay una valoración equivocada porque se tiende a caricaturizar al presidente, “el Presidente no es políticamente correcto, no lee discurso, en el acto hace los discursos, no es un presidente que le gusta congraciarse con jefe de partidos. Se hacen cosas buenas, hay equivocaciones, pero es un presidente que sin lugar a duda habla de cosas serias”.

Para Fabio Humar, abogado, profesor universitario, especialista en derecho penal, administrativo, constitucional y filosofía del derecho, lo ocurrido con el CNE muestra el galimatías del ordenamiento jurídico, “lo que vivimos sucede por la falta de claridad en la norma porque debería ser sencillo saber quién, cómo y cuándo se juzga al presidente o al candidato que se convierte en presidente”. Explicó que el CNE no puede investigar al presidente actuante, pero sí puede investigar a la campaña y las personas que la gerenciaron, “el problema está en el origen político del CNE, el cual levanta suspicacias”.

Sobre el encargado de dirimir los conflictos, dijo que la Corte Constitucional es hoy la encargada de dirimir conflictos cuando hay dos jurisdicciones en conflicto, “cuando hay una administrativa y una judicial o una judicial de distintas ramas. Como no tienen superior jerárquico común, el único es la Corte Constitucional”.

Por último, dijo que no se puede hablar de golpe de Estado, sino de la operatividad plena del Estado de derecho.

Paca Zuleta, abogada y directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, planteó que la habilidad del Presidente todos la conocemos, “él es eficaz confundiendo temas. Es claro que el CNE revisa las campañas y las reglas de juego donde se establecen topes o si se cumplen”. Detalló que el Presidente está feliz enredando la vida porque tiene miedo de ese artículo de la Constitución, “el CNE puede decir que se violaron topes o se recibieron fondos, que no se registraron y a partir de ahí cabe una acusación”.

Resaltó que hay un llamado a no respetar el equilibrio de poderes, “puede haber interrogantes sobre el rol del CNE, pero es una herramienta autónoma que sirve de peso y contrapeso para estudiar campañas electorales”. Por último, dijo que a Petro no le interesa mostrar las dificultades de la regulación colombiana, “le interesa decir que lo persiguen. Es como si el ser elegido popularmente fuera una patente de corso”.