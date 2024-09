CNE se reúne este lunes para avanzar en indagación a campaña ‘Petro presidente’

Colombia

Este lunes 16 de septiembre, a las 11 de la mañana, los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) llevarán a cabo una sesión clave para el análisis de la ponencia que propone formular cargos a la campaña presidencial de Gustavo Petro.

El caso que se analizará es la presunta violación en los topes legales de financiación durante su campaña electoral en el 2022.

El CNE confirmó que la sesión se realizará en su sede habitual en Bogotá, esto luego de que el presidente Petro solicitara a la fuerza pública garantizar la protección de los miembros del tribunal.

El presidente Gustavo Petro pidió a la fuerza publica garantizar seguridad de la magistrada Maritza Martinez y otros integrantes del CNE “los magistrados están pidiendo que la reunión del lunes sea en guarnición militar. Me toca decirle a las fuerzas militares que cuiden” pic.twitter.com/qr1A41CSy9 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 14, 2024

La ponencia que se debatirá en medio de tensiones fue elaborada por los magistrados Benjamín Ortiz, del Partido Liberal, y Álvaro Hernán Prada, del Centro Democrático, y sugiere la formulación de cargos contra la campaña del mandatario.

A pesar de la solicitud de la defensa de Petro, que pidió suspender el proceso hasta que se resuelvan otras instancias judiciales que alegan afectación al fuero presidencial, el CNE ha reiterado que su actuación se enmarca en la Constitución y las leyes.

En un comunicado, el organismo electoral subrayó que la investigación fue ratificada por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, asegurando que en ningún momento se ha puesto en duda el fuero presidencial.

“En el caso particular de la investigación administrativa a la que alude el señor presidente de la República, no existe ninguna posibilidad legal que ponga en cuestión el fuero presidencial por lo tanto, cualquier alusión o presunción en sentido contrario, desconoce nuestro ordenamiento jurídico y está completamente al margen de las competencias del Consejo Nacional Electoral”, expresó el tribunal.

El CNE respondió a los señalamientos del presidente @petrogustavo señalando que “todas sus actuaciones han sido enmarcadas en la Constitución y la Ley”, también aseguran que en la actuación administrativa no "existe ninguna posibilidad que ponga en cuestión el fuero presidencial" pic.twitter.com/asuW7GdWb9 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 14, 2024

En diferentes escenarios el presidente Gustavo Petro, ha expresado su descontento con la potestad del Consejo Nacional Electoral (CNE) para investigar presuntas irregularidades en la financiación de su campaña presidencial, al punto que tildó las pruebas presentadas en su contra como “chambonas” y cuestionó la legitimidad del CNE para juzgarlo.

Además, el presidente acusó al CNE de ser parte de un plan para deslegitimar su mandato. “Es lo que demuestra cómo va el golpe en Colombia, porque tienen a un presidente juzgado por el Consejo Nacional Electoral, que ni es juez ni penal, mucho menos, sino una entidad administrativa”, afirmó Petro.