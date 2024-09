Corte Suprema deja en firme proceso contra ex senador, Ciro Ramírez, por “Marionetas 2″

Bogotá D.C.

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia negó la solicitud de la defensa del exsenador uribista, Ciro Ramírez, que pedía anular el caso en su contra en el escándalo de corrupción de las “Marionetas 2″.

Según el ex senador, hubo vulneración al derecho a la defensa en la etapa de Instrucción, no obstante la Sala determinó que no se evidenciaron violaciones claras a los derechos de defensa ni al debido proceso.

No obstante, el Alto Tribunal acepto unos testimonios solicitados por la Defensa y la Procuraduría.

Testimonios solicitados por la Procuraduría:

Juan Carlos Castaño Posada

Ricardo Guarnido Morales

Agustín Manrique Galeano

Julio César Pérez Ángel

Juan Carlos Martínez Rodríguez

Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas

Ricardo Orozco Valero

Luis Jorge Rodríguez Peña

Testimonios solicitados por la defensa:

Juan Carlos Merchán

Oscar Alfonso Gallego López

Carlos Andrés Carvajal Castaño

Sandra Patricia Sánchez Cañas

Diván Fernando Rojas Herrera

Luz Alba Duarte Galvis

Juan Felipe Duarte Tolosa

Luis Eduardo Vargas Acosta

Senador Ciro Ramírez “organizó y dirigió un entramado criminal”

Todo parece indicar que el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) era el “centro de operaciones” del senador Ciro Ramírez para el direccionamiento de contratos.

En el interrogatorio que rindió el exgerente de Proyecta Quindío, y hoy testigo principal Pablo César Herrera, dijo que el senador Ciro Ramírez fue quien le presentó Pierre Eugenio García Jacquier, el entonces director del DPS.

En la declaración se lee que, las reuniones se hacían en la oficina de Pierre Eugenio García, en el sexto piso del DPS, y como regla, no ingresaban equipos electrónicos. “no hablaba, pues se comunicaba era escribiendo en hojas de cuaderno que inmediatamente botaba y posteriormente escribiendo en una tablet en la que borraba lo escrito.

Ciro Ramírez y Pierre García, conversaban para una gerencia integral que comprendiera las zonas de influencia del senador Ciro que eran Boyacá y Cundinamarca, así como Quindío, Tolima, Valle del Cauca, Caldas y Risaralda.

“hablándose de una bolsa por ciento setenta mil millones de pesos ($170.000.000.000) que permitiera crecer el caudal político de Ciro y ayudar a candidatos de ciertas colectividades cercanas a Pierre, bolsa que incluiría vías, vivienda, mejoramientos de vivienda, vivienda nueva y construcción de plazas de mercado.