Sutamarchán declarará calamidad pública por escasez de agua

No ha llovido y las fuentes de agua tienen muy bajos niveles en Sutamarchán. Foto | municipios.com.co

Sutamarchán

Este municipio del Alto Ricaurte ya tiene problemas de desabastecimiento de agua, tal como los presentó a inicios de año con el Fenómeno del Niño, porque en los últimos meses las lluvias han sido escasas. Ya iniciarán el trámite para la declaratoria de calamidad pública, para pedir ayudas que permitan atender esta emergencia que afecta principalmente al sector rural de Sutamarchán.

Y este problema que presenta el municipio no solamente es por la ausencia de lluvias, sino porque varias veredas no tienen acueducto. Al respecto, el alcalde de Sutamarchán, Miguel Andrés Rodríguez, comentó en Caracol Radio: “nuestra parte urbana y las veredas Carrizal y Roa, se surten del río La Cebada de Gachantivá, pero en la parte rural estamos preocupados por la sequía, ya que se surten de reservorios que se abastecen de las quebradas y, en este momento por la sequía, no está corriendo agua por las quebradas, por lo que tenemos un desabastecimiento muy fuerte en la parte rural”.

El panorama es alarmante y por esta razón en el último Consejo Municipal de Gestión del Riesgo se llegó al acuerdo de declarar la calamidad pública, “porque estamos desabastecidos completamente por la escasez de agua. Por ejemplo, los acueductos de Santo Eccehomo, Aposentos, son muy rudimentarios y hoy en día ni siquiera funcionan, no tienen agua. Estamos pendientes de acuerdo a esta declaratoria, de pedirle a Gestión del Riesgo nacional y departamental nos puedan colaborar, teniendo en cuenta que la principal urgencia es el abastecimiento para el consumo humano, pero siendo Sutamarchán un municipio en el que el 80 % se basa en su parte agrícola, también hay desabastecimiento para los cultivos, lo que genera más complicaciones por la falta de agua”, aseguró el alcalde Rodríguez.

Día a día esta urgencia se incrementa, porque son aproximadamente 3 mil personas las que reciben el suministro de agua por acueductos rurales y en veredas como Cañón, Volcán y Pedregal, no tienen como tal acueducto. “Estamos pendientes que la Empresa de Servicios Públicos de Boyacá con el Plan Departamental de Aguas comience construir esta infraestructura, ya que fueron aprobados unos recursos por el Gobierno Departamental, y aprovecharíamos la represa La Esperanza para suministrar agua a estas veredas, a través de un acueducto”, es lo que espera el mandatario que se concrete en los próximos meses.

¿Y cómo hacen los habitantes que no tienen acueducto? Dependen de un reservorio privado, de donde se abastecen para su uso diario y para los cultivos. “Es importante mencionar que hemos estado pendientes de las instituciones educativas, para llevar el agua donde no hay, por lo que hemos pedido la ayuda de carrotanques del departamento, al igual que de los de Bomberos de Villa de Leyva, y por parte del Municipio tenemos seis tanques, cada uno de mil litros, para estar llevando constantemente el agua a los niños y a las casas que la necesitan”, concluyó el alcalde.

Por último, el municipio tiene un pozo profundo que fue construido hace más de 5 años, pero al día de hoy no cuentan con la red para poder abastecer de alguna manera.