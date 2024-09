Concejo aprobó en segundo debate proyecto para concesionar servicios de Setta en Armenia

Armenia

En el Concejo Municipal de Armenia fue aprobado en segundo debate el proyecto de acuerdo 022 con el que la alcaldía busca concesionar algunos servicios de SETTA, una iniciativa que según la administración transformará significativamente las condiciones de movilidad en la ciudad, mejorará la atención en los trámites relacionados con tránsito y transporte, optimizando los procesos para los ciudadanos. Además, aseguran que fortalecerá la seguridad vial, contribuyendo a la prevención de siniestros viales mediante nuevas tecnologías y sistemas más eficientes.

Uno de los puntos del proyecto es la implementación de las polémicas foto multas en Armenia.

La votación del proyecto fue de 12 votos a favor y siete votos en contra.

Como votaron los concejales

VOTARON POR EL SI:

Francy Rodríguez: Si

Michell Vallejo: SI

Hoberney Correa: SI

Ulises Uribe: SI

Juan Diego Palacio: SI

Juan Sebastián Cifuentes: SI

Richard Alexis: SI

Álvaro Jiménez: SI

Stefanny Castellanos: SI

Jhon Edison Echavarría: SI

Cristian Fernández: SI

Jhony Vargas: Si

VOTARON POR EL NO:

Luis Fernando Lasprilla: NO

Ignacio Rojas: NO

Juan Camilo Tabares: NO

Aldrin Edwin Luna: NO

Felipe Villamil: NO

Jhonatan Rojo: NO

German Grisales: NO

En Caracol Radio Armenia hablamos con Ulises Uribe Puentes concejal de Armenia por Cambio Radical y su voto positivo “estamos convencidos la mayoría de los concejales que debemos controlar y organizar Armenia, tener mejores servicio, el Internet, un centro de control que va a estar monitoreado todas las 24 horas, o sea, tenemos muchos beneficios, lo que pasa es que lo han vendido como foto multas la gente solamente ve foto multas y como me decía una persona cuando me preguntó sobre el proyecto me decía, pero yo le pregunto a usted anda con sus documentos al día, normal usted tiene licencia de tránsito, si, entonces a que le tenemos miedo, pero esto no solamente es foto multas, trae muchos servicios y beneficios que nos va a favorecer a nuestra ciudad, vamos a mejorar una Secretaría de Tránsito que, si usted estamos en un sitio que es muy vulnerable, que no tenemos la entrada con seguridad muchas veces no, no vamos a hacer los trámites por lo mismo porque nos da miedo ir a la Secretaría de Tránsito, vamos a tener la facilidad de ser todo virtual la mayoría de los trámites virtual, entonces, por qué no vamos a poner a un proyecto de acuerdo donde busca el beneficio para nuestra ciudad.

Gustavo Santos Fiscal General de la Federación unidad nacional de motociclistas

“es el mismo suceso que pasó hace unos meses cuando se discutió el mismo procedimiento, el mismo proyecto simplemente este le agregaron más documentación más hojas pero pues el resultado se espera que va a ser el mismo sencillamente porque pues no han cambiado en nada, no han agregado informaciones que se deberían haber agregado a este proyecto como tal, debía tener un estudio técnico que analizará todas las posibles fallas que hay en Armenia para mejorar la movilidad y escoger cuál es la más necesaria, si necesitamos arreglar las vías que más que el 41% no están en óptimo estado de las vías de armenios, pero la mayoría de la ciudadanía está en contra por qué pues sencillamente porque es que el dinero de Armenia se va a ir para un privado y se está comprometiendo el dinero a 15 años.

El concejal José Ignacio Rojas Sepúlveda también se ha referido a esta situación

“Nosotros no vamos a acompañar estas dos iniciativas en el proyecto de Setta, creemos que a pesar de los esfuerzos y de fortalecer digamos los argumentos técnicos, todavía no están claro los estudios técnicos que permitan tomar esa decisión, creemos que la primera acción del gobierno debería ser fortalecer la institucionalidad es decir cómo aumentar la capacidad de gestión de la capacidad propia, pero aquí estamos en un contrasentido por un lado nos dicen que se fortalecen las finanzas pero por el otro en lugar de fortalecer la gestión local queremos entregarle a un tercero la modernización tecnológica y la operación de servicios misionales del gobierno municipal.

El concejal Cristian Fernández

“hace seis meses vote en negativo precisamente no, porque me disgusta porque soy amante del orden y de la autoridad y siento que Armenia necesita orden y necesita autoridad porque no quiero más Melissa Cortés en las calles que borracha asesinó y le llegó la vida a Arles Arbeláez una persona que tenía 50 años y con una expectativa de vida de más de 30 o 40 y que solamente él está purgando en su casa 5 años de cárcel, este tipo de situaciones lo tienen que llamar a una reflexión.

Y es que aquellos ciudadanos que tenemos en orden los documentos, que tenemos tecno mecánica al día, que no nos pasamos los semáforos en rojo, no podemos permitir que los que se opongan, eso tiene que acabar y siempre lo he dicho yo es que aquí no es simplemente con apasionamiento y que la gente repita lo que escucha en la calle es que las fotos multas son malas, pero porque son malas y esa es la discusión aquí.