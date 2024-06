Tribunal Administrativo del Quindío declaró inválido acuerdo sobre foto multas en Armenia

ARMENIA

Atención que el Tribunal Administrativo del Quindío invalidó el acuerdo que buscaba implementar las foto multas en Armenia.

Cabe recordar que, en el concejo de Armenia en medio de polémicas, protestas y demás, 11 concejales aprobaron el acuerdo municipal 302 que indica “por medio del cual se autoriza al alcalde para celebrar un contrato de concesión para prestar los servicios de transito de la ciudad de Armenia, Quindío”

Luego de surtir los trámites legales en el concejo, el acuerdo fue enviado a la oficina jurídica de la gobernación del Quindío para su revisión y luego dar traslado al Tribunal Administrativo del Quindío que tiene la última palabra frente a la validez del acuerdo.

En las últimas horas se conoció que el Tribunal Administrativo del Quindío declaró invalido el acuerdo y la notificación aparece registrada en la página del SAMAI del sistema judicial colombiano donde señala que declara la invalidez del acuerdo en mención, pero aún no se conoce públicamente el documento, para conocer si trata de todo el acuerdo o algunas partes del mismo.

En Caracol Radio Armenia hablamos con el secretario jurídico de la gobernación del Quindío Juan Carlos Alfaro al conocerse esta decisión y puntualizó “es importante señalar que las observaciones presentadas al Tribunal Administrativo del Quindío con respecto al acuerdo 302 del Concejo Municipal de Armenia del año 2024, hacen referencia, básicamente a temas constitucionales y legales puesto que la competencia que está asignada a los departamentos frente a la revisión de dichos acuerdos corresponde exclusivamente a esas materias”

Observaciones de la gobernación del Quindío

Es importante señalar que realizaba dicha revisión, pues se encontraron y se concluyeron por el equipo jurídico de la Secretaría Jurídica de contratación de la gobernación del Quindío pues algunas situaciones con respecto principalmente asuntos que tienen que ver con los estudios y análisis necesarios en nuestro criterio para efectos de poder estudiar y analizar y autorizar una concesión de esa naturaleza.

Y agrega también hace referencia a algún tipo de incongruencia que en nuestro sentirse presenta dentro del acto administrativo del referido de acuerdo puesto que el título del acuerdo hace referencia a la autorización de servicios de Tránsito del municipio, pero en la parte resolutiva de dicho acuerdo autorizan algunos servicios, en nuestro sentir cada uno de sus servicios debe requerir de un estudio técnico en el cual se justifique las razones por las cuales se puede o no se puede concesionar ellos, teniendo en cuenta que la ley 1508 del año 2012 y que es la que regula todo el tema concesionario o conocido como apps establece que este es un modelo adecuado no solamente para prestar servicios públicos sino para la ejecución de obras, pero que en todo caso dicha decisión debe estar soportada en un análisis en estudios comparativos los cuales en nuestro sentido no aparecían reflejados en el acuerdo.

El secretario jurídico de la gobernación sin embargo aclaró “es importante señalar que si bien y a través del SAMAI que es el mecanismo que utiliza la justicia administrativa en este caso el Tribunal Administrativo del Quindío para notificar decisiones pues aparece pendiente o en término de notificación el fallo mediante el cual se declara la invalidez de dicho acuerdo, al momento no conocemos los argumentos puntuales por los cuales se está declarando la invalidez, porque puede haber pueden ser los alegados por el departamento o algunos que encontró también el tribunal. Entonces, pues sería digamos algo ligero opinar frente a la decisión del tribunal, lo que sí, es que estamos pendientes de conocer ya el texto puntual del fallo, pero la notificación hace referencia a la invalidez de dicho acuerdo.

Precisamente la alcaldía de Armenia a través de un comunicado de cuatro puntos dio a conocer su posición frente a este tema, en el documento señalan:

Comunicado de la alcaldía de Armenia

1. La decisión no ha sido notificada en debida forma aún, por lo cual no se conocen las razones de hecho y de derecho que fundamentaron el fallo de única instancia del Honorable Tribunal Administrativo.

2. Siendo decisión de única instancia, el Municipio de Armenia es respetuoso de las providencias emitidas por el honorable Tribunal Administrativo del Quindío, y adoptará los correctivos en relación con las actuaciones posteriores que tengan la misma naturaleza.

3. Una vez se conozca la decisión en su integralidad, la Administración Municipal realizará el análisis de los argumentos de hecho y de derecho y establecerá la ruta que se seguirá frente a este proyecto de gran relevancia, para la ciudad de Armenia, Quindío.

El Gobierno Municipal continúa trabajando para construir una Armenia con Más Oportunidades, siempre orientado al cumplimiento de la legalidad de cada una de sus actuaciones.