Valenciano, picante con Scaloni: Si se quiere quejar, que vaya al CAI o hable con Conmebol

Tras la histórica victoria de la Selección Colombia ante Argentina, el panorama es cada vez más positivo para Néstor Lorenzo, manteniéndose como la única selección invicta en lo que va de las eliminatorias. Con una gran actuación de James Rodríguez, quien no solo asistió, sino que también convirtió el gol de la victoria, los cafeteros terminaron con una racha de más de 17 años sin ganarle a la albiceleste.

Uno de los delanteros históricos del combinado nacional, Iván René Valenciano, habló con El Alargue de Caracol Radio expresando su alegría por el triunfo y dejando en claro el gran nivel de Colombia. “Para mí no es la segunda, es la primera, lo que pasa es que el título de Argentina quita todo”

El gran nivel de James

“Yo a James no lo hubiera puesto a jugar, no porque no crea en su calidad, me refería a más de un mes sin competir, solo tuvo dos entrenamientos con Rayo Vallecano, pero cada vez que se pone la camiseta de la Selección hace la diferencia. No fue el mismo James que vimos en Copa América, es un jugador más pausado y Colombia dependió de que generara una situación cuando él tenía la pelota. Colombia no puede depender de que el resto de jugadores corran por él. Cuando todos están al 100% es diferente, el resultado no se discute, pero se analiza el juego”.

Palabras de los argentinos postpartido

“Nunca lloré, siempre disfruté cada partido que jugaba. Nunca me quejaba de algo para ganar. Si Scaloni se quiere quejar, que vaya al CAI o que hable con la Conmebol. Que cierren el Metropolitano y le pongan aire acondicionado”.

La nueva generación

“Esperamos ver a la Selección que vimos en Copa América, recuperar lo que vimos allí, donde vimos toda la capacidad para ser una de las mejores del mundo. Hay que sacarnos que tenemos que esperar 20 años, hay que aprovechar esta generación, hay que exprimirla y sacarle el jugo. Con esta generación se pueden hacer cosas interesantes”.

Colombia entre las mejores del mundo

“Para mí no es la segunda, es la primera, lo que pasa es que el título de Argentina quita todo. Si se mira por títulos, Argentina y España son las mejores, pero en el caso de España, juega bien al fútbol. Lo digo con todo respeto, pero Argentina se enfrentó dos veces con Canadá en Copa América, no enfrentó a Brasil ni Uruguay. A mí gusto, Colombia está por encima de Argentina”.

Polémica de jugar a las 3:30 PM

“La temperatura es igual para los dos. ¿De esta Selección quién juega en Barranquilla a diario? No se puede decir que favoreció a Colombia. Bolivia jugó en El Alto contra Venezuela y ahora fue y le pegó un paseo a Chile en Santiago. Colombia aprovechó lo que hizo, concretó y le ganó a la campeona del mundo y de América. Colombia ganó bien y no por la temperatura”.

Ratificar el nivel competitivo

“Richard Ríos hace un comentario donde dice que enfrentaron a un gran rival y que ellos sacan lo mejor de sí, el camino está en sacar el 100% sin importar la selección y para ser campeón del mundo o copa América Colombia debe ser protagonista en todos los aspectos, vamos a clasificar al mundial y debemos demostrar”.

Debut de Yerson Mosquera y Durán

“Cuando juegas en Inglaterra como Jhon Jader, la liga inglesa no es nada fácil desde el primero al que desciende compite de igual a igual y siento que le falta tener más rodaje con el equipo y con Mosquera yo siempre he dicho que su primera obligación es defender, pero debe tener más confianza, hoy la dupla de centrales deben ser Lucumí y Cuesta”