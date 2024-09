Cuánto vale el pasaje al Metro de Medellín 2024: estudiantes pagan menos

El Metro de Medellín ofrece una variedad de tarifas para los diferentes modos de transporte, de igual forma, ya habían anunciado el incremento de los costos para inicios de 2024, el cual fue definido con base en el índice de Precios al Consumidor del año 2023.

Este incremento fue definido por la Junta Metropolitana conformada por los alcaldes del Valle de Aburrá, luego de realizarse un estudio en el que se tuvo presente el aumento del precio del combustible, los salarios, la recuperación del capital y los costos del mantenimiento de los vehículos de servicio público.

Conozca las tarifas del Metro de Medellín en 2024.

¿En cuánto están los pasajes en Metro?

A continuación, estarán los costos totales de los viajes según las integraciones (de la 1 a la 10) entre los modos que se realicen y el perfil de su tarjeta Cívica, teniendo en cuenta que estas son las integraciones: METRO, CABLE, TRANVÍA, BUS, RUTAS ALIMENTADORAS CUENCAS 3 Y 6 C. 3 O 6.

Integraciones 1 a 4

Dentro de las primeras cuatro integraciones se encuentra:

1. Metro, C. 3 o 6, Tranvía, Bus, Cable.

2. Tranvía, Bus + Metro, Cable.

3. C. 3 o 6 + Tranvía, Cable.

4. Tranvía + Metro, Cable.

Estas son las tarifas para cada usuario en cada integración:

Frecuente: $3.210 COP.

$3.210 COP. Adulto mayor: $2.900 COP.

$2.900 COP. Estudiantil: $1.350 COP.

$1.350 COP. Persona con discapacidad (PcD): $2.350 COP.

$2.350 COP. Al portador y eventual: $3.650 COP.

Integraciones 5 a 7

Las integraciones 5 a 7 se componen de:

5. C. 3 o 6 + Metro, Cable.

6. 3 o 6 + Tranvía, Bus + Metro, Cable.

7. C. 3 + C. 3 o C. 6, C. 6.

Para lo cual sus tarifas son las siguientes:

Frecuente: $3.860 COP.

$3.860 COP. Adulto mayor: $3.550 COP.

$3.550 COP. Estudiantil: $2.000 COP.

$2.000 COP. Persona con discapacidad (PcD): $3.000 COP.

$3.000 COP. Al portador y eventual: $4.300 COP.

Integración 8

Dentro de estas se encuentran:

8. C. 3 o 6 + Tranvía, Bus + C. 3 o 6.

Sus tarifas son:

Frecuente: $4.510 COP.

$4.510 COP. Adulto mayor: $4.200 COP.

$4.200 COP. Estudiantil: $2.650 COP.

$2.650 COP. Persona con discapacidad (PcD): $3.650 COP.

$3.650 COP. Al portador y eventual: $4.950 COP.

Integraciones 9 y 10

Para estas últimas se encuentran los siguientes transportes:

9. C. 3 o 6 + Metro, Cable + C. 3 o 6.

10. 3 o 6 + Tranvía, Bus + Metro, Cable + 3 o 6.

Las tarifas correspondientes quedaron así:

Frecuente: $5.160 COP.

$5.160 COP. Adulto mayor: $4.850 COP.

$4.850 COP. Estudiantil: $3.300 COP.

$3.300 COP. Persona con discapacidad (PcD): $4.300 COP.

$4.300 COP. Al portador y eventual: $5.600 COP.

¿Cómo tener la tarjeta Cívica?

Debe acercarse a un Punto de Atención al Cliente - PAC - y dé los datos personales que le solicita el asesor. En caso de solicitar un perfil preferencial, asegúrese de llevar los documentos de respaldo.

Si es extranjero y desea tramitar su Cívica Personalizada, puede hacerlo con alguno de estos documentos: cédula de extranjería emitida en Colombia o pasaporte.

Los documentos requeridos para la personalización de los ciudadanos venezolanos son los siguientes: documento de identidad del país de origen, más el Permiso Especial de Permanencia (PEP) o Permiso por Protección Temporal (PPT).

Para mayor información, puede comunicarse a la línea Hola Metro 604 4449598, de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 8:00 p.m., y sábados de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., o dirigirse a los Puntos de Atención al Cliente que están ubicados en las estaciones Niquía, Acevedo (línea P), San Javier, Itagüí y San Antonio y prestan servicio en los siguientes horarios: