Reacción del asistente de Arturo Reyes tras llegada de Farías: “Nosotros no somos tontos”

Junior de Barranquilla está ad-portas de iniciar un nuevo proceso, esta vez bajo las órdenes del venezolano César Farías, quien tuvo reciente paso por el fútbol colombiano con Águilas Doradas y el América de Cali. Así las cosas, el experimentado entrenador tendrá la dura misión de mejorar la relación con la hinchada y encontrar rápidamente buenos resultados, dos ítems que terminaron desencadenando la salida de Arturo Reyes.

Justamente en diálogo con El VBAR Caracol, Luis Melo, asistente de Reyes mientras estuvo al frente del Junior, dio detalles sobre la polémica salida del cuerpo técnico y expresó su reacción cuando salió a la luz la noticia de que Farías sería el nuevo DT, más allá de que para ese instante no había sido oficializada su destitución.

Salida del Junior

En un primer momento, Luis Melo indicó que la decisión tomada por la directiva de acabar el vínculo contractual con Arturo Reyes se dio el martes 3 de septiembre, dos días después del empate a un tanto con Independiente Santa Fe en el Metropolitano. Así las cosas, Héctor Fabio Báez, gerente deportivo del club, se encargó de dar la noticia.

“Fue vía telefónica. Estábamos reunidos desde las 8 de la mañana, planificando el entrenamiento de la tarde y la logística de los próximos dos duelos, es decir cuándo concentrábamos, qué necesitábamos, números, videos. Como a las 12:15, dijeron que ya no seguíamos en Junior”, recordó.

Enojo por el rumor de César Farías

Melo aprovechó para mostrar su descontento por el proceder del equipo rojiblanco, teniendo en cuenta que se había filtrado la noticia de que César Farías estaba próximo a firmar, aun sin oficializarse la desvinculación de Arturo Reyes y su grupo de trabajo.

“Nosotros en algún momento paramos la reunión y le dijimos al profe Arturo que, si ya era cierto (lo de Farías), con qué cara vamos a ir nosotros al entrenamiento de la tarde con los jugadores. Nosotros no somos tontos, somos personas de respeto, que a la institución le hemos dado así como ella nos dio. Es un entrenador que dio un título y no está bien que nosotros allá poniendo platos y ellos citas, cuando ya no somos”, amplió.

Y complementó certeramente: “¿Qué le íbamos a decir a los jugadores? Nosotros no nos prestamos para eso, de una forma profesional y respetuosa”.

En este orden de ideas, reconoció que siempre hubo “cordialidad” de parte de Fuad Char, máximo accionista del Junior, más allá de que las reuniones de la directiva se daban únicamente con el entrenador Reyes. Adicional a ello, se mostró agradecido “porque nos brindaron nuevamente la oportunidad” de dirigir al equipo atlanticense.

Ambiente caldeado en Barranquilla

Finalmente, Luis Melo opinó que la decisión de su salida “era lo mejor”, debido al “ambiente hostil y difícil” que había de parte de la hinchada. Así las cosas, advirtió que el ambiente se puso tenso, luego de la eliminación en Copa Libertadores a manos de Colo-Colo, y “así trabajando nadie rinde”.

“Creo que estuvimos a la altura de la oportunidad. Sentíamos que a pesar de quedar eliminados de la Libertadores, que fue un mazazo y no era fácil levantar anímicamente al grupo porque teníamos la ilusión de clasificar, era cuestión de ajustar una o dos cosas, ganar unos dos partidos y otra vez el grupo retomaba la confianza, que necesita cualquier ser humano en el mundo para rendir”, concluyó.