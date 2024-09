Néstor Lorenzo: “Si alguien duda en comprar la entrada, que lo haga que James juega”

Todo listo para una nueva jornada de las Eliminatorias sudamericanas. En esta oportunidad, la Selección Colombia, que viene de empatar a un tanto con Perú en el Estadio Nacional de Santiago, se medirá con Argentina, vigente bicampeona de América, en el Metropolitano de Barranquilla, compromiso a disputarse sobre las 3:30 de la tarde.

En la previa del estelar duelo, el seleccionador Néstor Lorenzo habló en conferencia de prensa sobre el trabajo que adelantó los últimos días con el grupo de convocados, enfatizando especialmente en dos jugadores: James Rodríguez y Luis Díaz. Asimismo, prefirió no entrar en polémicas respecto al árbitro del partido y las críticas en contra del horario designado para el encuentro.

Novedades en la nómina

Evolución de Carlos Cuesta: “Está evolucionando bien, lo que pasa es que hay un protocolo a seguir que recomienda FIFA, estamos en ese tema siguiéndolo al pie de la letra con los médicos”.

Estado físico de James: “Lo de James estaba perfectamente planificado por lo tarde que empezó a entrenar, pero mañana va a jugar desde el arranque. Si alguien está dudando y tiene que salir a comprar la entrada, que lo haga que James juega”.

Cambios en el once titular: “Tenemos la suerte de tener jugadores que nos pueden hacer plantear distintos sistemas, de pronto se puede ver algún cambio o no. El partido de Perú tuvimos complicaciones con la adaptación a la cancha, estaba dura y rápida y no hicimos pie por momentos, perdimos muchas pelotas en la salida, equivocamos algunas decisiones... Hay cambios, no muchos, pero los hay”.

Críticas contra Luis Díaz: “Las figuras están siempre en boca de todos y están observadas de una manera particular y más aguda. Hace tres o cuatro meses el tema era porque no hacía goles en Selección y ahora es el goleador nuestro en Eliminatorias. No me preocupa, Luis está haciendo un buen trabajo y dejémoslo fluir que es lo que él hace bien”.

El recambio es una realidad: “Están apareciendo jóvenes que ya no son promesas, sino realidades. Aquellos que hace dos años y medio cuando llegamos eran promesas y venían un poco a empaparse de lo que es el ambiente de selección, como Yaser, como Jhon Jader. Hoy están ahí, tienen minutos y estoy muy feliz por eso. También como Yerson Mosquera, Solís y Cabal, que se van acercando al proceso. Ese recambio lo vamos haciendo de manera gradual, que los jugadores jóvenes tengan un contexto en el que sean favorables los minutos jugados y que no tengan la necesidad de ganar los partidos”.

Duelo ante Argentina

NO es una revancha: “Cada partido es una historia distinta, son circunstancias y momentos distintos y lo tomamos como un nuevo desafío y como una oportunidad, no como una revancha”.

Sin polemizar por el clima: “No es nada grave, (Scaloni) también dijo que es para todo y ahí acertó Lionel. Sabemos que Barranquilla tiene un clima especial y de pronto nos podemos adaptar un poquito mejor por la memoria que tiene el jugador. Los nuestros están jugando en Europa, igual que los argentinos, así que no es una novedad que se siente. Nunca lo dije y nos pasó en Estados Unidos, jugamos dos partidos en Phoenix y con 45 grados teníamos que entrenar durante seis días, todo eso influyó, pero jamás me escucharon a mí diciendo todo eso, que sin duda el físico de nuestros muchachos lo sintieron. No generen el morbo que se está generando, habrá 22 jugadores futbolistas excepcionales y más en la banca, esperemos que salga un buen espectáculo y que lo disfruten todos”.

Así se le juega a Argentina: “En la final pro momentos lo pudimos conseguir, hubo un dominio alternado en cuanto a situaciones y en cuanto a juego, si creo que llegamos más agotados que ellos a ese partido y eso nos pasó factura en el alargue sobre todo. Sí hay que jugar bien, y jugar bien es manejar un montón de situaciones que el equipo viene trabajando, no solo en lo técnico y lo futbolístico, sino situaciones cuando el partido está parado, manejar la ansiedad. Creo que el equipo va a ir creciendo en eso, para ganarle a un campeón hay que tener manejo de los tiempos, de las situaciones. Cuando las cosas están parejas, los detalles son los que hacen la diferencia”.

Argentina sin Lionel Messi: “Argentina tiene muy buenos jugadores y es un equipo que viene jugando y se viene formando en un proceso de varios años. Tiene mucho trabajo hecho y mucho proceso, pero un jugador como Messi, que define partidos en una jugada, nadie lo quiere tener en contra. No es que sea mejor jugar con él o sin él, es muy difícil decir cómo marcarlo, porque si le das dos metros te define un partido. Más vale que no esté, es una tranquilidad, cualquier otro jugador es más predecible o controlable”.