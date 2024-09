Denuncian demoras en atención a docentes en Clínica General del Norte en Cartagena

Cartagena

Caos y desesperación fue el ambiente que se vivió este fin de semana en las instalaciones de la Clínica General del Norte en Cartagena por las demoras en la atención a los docentes del magisterio.

A través de Caracol Radio, algunos afectados denunciaron que personas de la tercera edad permanecieron hasta tres horas en el centro asistencial desde las 4:00 de la mañana en ayunas, esperando hacerse análisis y el trámite de ingreso al sistema del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG).

Adicionalmente, varias personas se vieron obligadas a esperar entre una y dos horas más para que les tomaran muestras en el laboratorio de la clínica.

“Estamos en la Clínica General del Norte porque después de dos horas no me han logrado atender. Hay personas de la tercera edad que tienen dos y tres horas de estar aquí y todavía no nos han podido solucionar. Hago un llamado a los medios para nos ayuden a que el servicio mejore”, expresó Alexander Villadiego, uno de los afectados.

Un grupo numeroso de docentes del magisterio reportó aglomeraciones ante la demora en la atención.