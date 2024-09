Aventura y Romeo Santos terminarán su Tour "Cerrando Ciclos" en Medellin

Aventura ha anunciado su tour por Colombia, siendo el país que dará cierre y despedida a su tour “Cerrando Ciclos”, en el que Lenny, Henry, Max y Romeo Santos, harán gozar a sus seguidores con un show imperdible y conmemorativo para la agrupación y los fieles amantes de la bachata.

Este concierto se celebrará en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín el 20 de diciembre, en donde podrán disfrutar de éxitos como “Obsesión”, “Dile Al Amor” y “Un Beso”, entre otros sencillos que han dejado una marca inigualable en la industria y sus seguidores.

El evento será producido por AIB Booking and Productions y Mas Q Live, con el fin de lograr que la agrupación de bachata se despida definitivamente de sus fans colombianos y darles a través de su show un agradecimiento por el apoyo tras tantos años de carrera musical.

‘’Nos llena de mucho orgullo que la agrupación haya elegido a Medellín para cerrar el ciclo de su amplia y exitosa carrera musical y que mejor que el 20 de diciembre en esta hermosa ciudad y con la alegría que caracteriza a los “colombianos”, donde ya tenemos requerimientos de entradas de otros países latinoamericanos que no se quieren perder el último concierto de aventura donde les prometemos a sus seguidores un espectáculo épico” comentó Asier Isusi, CEO de AIB Booking and Productions.

Aventura continuará realizando su gira por:

Tenerife, Spa 13 sept.

Valencia, Spa 15 Sept.

Bilbao, Spa 19 Sept.

Amsterdam, NL 22 sept.

London, UK 22 Sept.

Paris, FR 23 Sept.

Zurich, SW 25 Sept.

Zurich, SW 26 Sept.

Milano, ITa 28 Sept.

Panama City, Pa 03 Oct.

San Jose, CR 05 Oct.

San Juan, PR 08 Oct.

San Juan, PR 09 Oct.

San Juan, PR 10 Oct.

San Juan, PR 11 Oct.

San Juan, PR 12 Oct.

San Juan, PR 13 Oct.

Lima, PE 16 Oct.

Lima, PE 17 Oct.

Quito, Ec 19 Oct.

Quito, Ec 20 Oct.

Buenos Aires, AR 23 Oct.

Buenos Aires, AR 24 Oct.

Montevideo, UR 26 Oct.

Santiago, CH 29 Oct.

Santiago, CH 30 Oct.

Caracas, VZ 02 Nov.

Managua, NI 05 Nov.

Ciudad de Guatemala, GT 07 Nov.

San Salvador, SV 09 Nov.

San Pedro Sula, HN 14

NovMedellín, CO 20 Dic.

Dejando su nombre en alto y dando un cierre a esta etapa musical que los mantuvo unidos y llenos de emoción, amor y alegría a sus fanáticos a través de su música.