Clásico Pereira Vs. Once Caldas por la fecha 8 de la Liga colombiana: Hora y dónde seguir

Pereira vs Once Caldas/Colprensa

Pereira y Once Caldas se enfrentan en el Estadio Hernán Ramírez Villegas en una nueva edición del clásico del Eje Cafetero. Dos equipos tradicionales con realidades distintas, los locales son líderes con un gran inicio de semestre; mientras que los visitantes parcialmente están fuera de los ocho. El partido será transmitido por El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio.

Un duelo lleno de historia, en los últimos 5 partidos los enfrentamientos han sido parejos con dos victorias para cada uno y un empate. En Pereira, el último encuentro se dio en el segundo semestre del 2023 con victoria del Once 1-2. En aquella ocasión Dayro Moreno marcó los dos goles para los visitantes. Carlos Ramírez descontó desde los doce pasos.

Necesidad de sumar tres puntos

No ha sido un inicio fácil para los pereiranos, que se ubican en la posición número 13 y suman apenas 7 puntos. No juegan desde el 12 de agosto, en la derrota como visitantes ante Fortaleza por la mínima diferencia. La necesidad de sumar como local es necesaria, aunque no es un dato menor que cuentan con dos partidos menos en la tabla de posiciones.

En los últimos días, el club enfrentó una dura situación donde los jugadores decidieron no entrenar, ya que se cumplían dos meses sin recibir el pago y había varias primas pendientes junto a otros compromisos laborales. El detonante fue la inesperada salida de Faber Gil en condición de préstamo al Pachuca de México.

El presidente Álvaro López declaró “Tomamos una decisión para comprar tiempo, pagar de atrás hacia adelante, pero algunos jugadores decidieron no entrenar, lo cual respeto aunque no comparto”, declaró López

El tema parece ya estar solucionado y todo apunta que habrá casa llena para el clásico, con el ingreso de la hinchada visitante en la tribuna norte.

¡FELICES 161 AÑOS, PEREIRA DEL ALMA MÍA! ❤️💛



Amamos y honramos los colores amarillo y rojo que ondean en nuestra bandera y, por supuesto, nos sentimos orgullosos de llevar en el corazón, durante 80 años, al único equipo de la ciudad. ☕️⚽️ pic.twitter.com/8AsgzoQldP — Deportivo Pereira 🐺 (@DeporPereiraFC) August 30, 2024

Herrera a seguir manteniéndose

Ilusión para los hinchas en Manizales que son líderes del campeonato con un partido menos y de ganar hoy, sacarían tres puntos de diferencia sobre Atlético Nacional. Dayro Moreno volvió al gol en la victoria de su equipo por la séptima jornada ante Jaguares con doblete. El delantero no convertía desde el 31 de mayo, en el primer semestre, ante La Equidad.

Michael Barrios se emciemtra un nivel excepcional, el extremo es el goleador del equipo con 4 anotaciones en lo que va del torneo. Recordemos que Barrios llegó proveniente del America de Cali para reforzar la zona ofensiva de los blancos y es una pieza clave para el funcionamiento del equipo.

El objetivo de entrar a los cuadrangulares finales está más que claro y el plus de ser cabeza de serie es una posibilidad para los dirigidos por Hernán Darío Herrera.