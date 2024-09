AMLO desconoce si habrá una reunión con Petro y Lula

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, expresó este martes que ignora si habrá una reunión virtual sobre la crisis poselectoral de Venezuela convocada por su homónimo, Gustavo Petro, y en la que también participaría Luiz Inácio Lula da Silva.

López Obrador se refirió a la reunión afirmando que no tenía “pensado hablar sobre ese tema” y añadió, “no tenemos pensado (el encuentro) porque yo no sabía hasta ahorita que ustedes me están (diciendo). A lo mejor en el transcurso del día me llama para eso, pero no teníamos esa conversación”, respondió en su conferencia matutina de hoy.

La última vez que el presidente de México se refirió a las elecciones en Venezuela, fue el día después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ratificara la victoria del actual mandatario venezolano, Nicolás Maduro, aunque López Obrador aún no ha reconocido dicho triunfo.

“Vamos a esperar que den a conocer las actas porque ayer el Tribunal Electoral de Venezuela sostiene que ganó la elección el presidente Maduro y, al mismo tiempo, recomiendo que se den a conocer las actas, creo que hay una fecha de la resolución, entonces vamos a esperar”, declaró entonces el gobernante mexicano.

El Gobierno de México no se unió al rechazo que expresaron Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay por el anuncio de la orden de arresto emitida por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela contra Edmundo González.

El mandatario mexicano, aprovechó a referirse al presidente de Colombia, Gustavo Petro: “Le expreso mi apoyo y solidaridad porque está sometido a fuertes presiones de los grupos oligárquicos de Colombia, es que es también una historia que se debe tomar en cuenta, nunca en Colombia se había tenido un presidente progresista”.