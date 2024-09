No todas las víctimas de Pablo Santiago serán reparadas económicamente

Duitama

Solamente 350 víctimas que fueron estafadas en Boyacá por Pablo Santiago Verdugo, representante legal de la firma Construcol SAS, recibirían la devolución de recursos.

Así lo dio a conocer el abogado de las víctimas Víctor Jaimes, quien señala que el exconcejal de Duitama Pablo Andrés Santiago Berdugo al no haber hecho el reintegro de los dineros obtenidos de manera ilícita, solamente se repartirán los recursos que logró congelar la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) durante el proceso de intervención de la compañía el pasado 15 de agosto de 2022.

“Hay que serle muy honesto a la gente y no mentirles ni de darles o crearles falsas expectativas. El único dinero que argumentó Pablo Santiago es lo que cogió la Superfinanciera por intermedio de su proceso de intervención. Ya está la solicitud de la primera decisión, con lo cual se reunió aproximadamente $6.000, $7.000 millones y se van a indemnizar a 327 personas, quizás un poco más o un poco menos por unos inmuebles que se están tratando de recuperar, pero no superarán las 350 personas, de las aproximadamente 1.300 víctimas que hubo dentro del proceso. Ahora, viene el incidente de reparación integral a las víctimas pero es ahí el cuestionamiento donde nosotros hacemos, si no entregó dineros para tener un beneficio punitivo en el incidente de reparación integral a las víctimas, si entregase dinero no tendría ningún beneficio punitivo por lo tanto, no soy optimista en que éste en el incidente de reparación integral a las víctimas regrese algo de dinero para reparar a esas víctimas, por lo tanto es incierto, no creo que vaya a haber más, se captaron más de $50 mil millones de más de 1.200 víctimas que no van a ser reparadas”, indicó el abogado Víctor Jaimes.

En cuanto a la reparación económica de las víctimas, para este proceso se tendrá en cuenta a las primeras personas que impusieron las denuncias respectivas.

“Cuando se abre el proceso de intervención administrativo y la Supersociedades y la Superfinanciera colocaron al interventor, el doctor Marco Acevedo, abre un proceso que se llama de reclamación y las primeras personas que hicieron el proceso de reclamación son las que se les va a distribuir los dineros que se recuperó ese proceso, esa fue la manera de seleccionarlos por el interventor, las personas que en los 10 primeros días se presentaron a la intervención”, indicó Jaimes.

El próximo 22 de octubre se llevará a cabo el juicio oral contra Pablo Andrés Santiago Berdugo, representante legal de Construcol S.A.S por el no reintegro de los recursos captados y de acuerdo con el análisis hecho por el abogado Víctor Jaimes, Santiago Berdugo pagaría una condena cercana a los 20 años de prisión.

Por otro lado, este lunes 2 de septiembre, a las 10:00 de la mañana, se realizará la audiencia de acusación de los representantes legales de Avitar Constructora e Inmobiliaria SAS y Smart Terra SAS, de manera virtual en los juzgados del municipio de Santa Rosa de Viterbo, Boyacá.