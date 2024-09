Cebolleros de la provincia de Ocaña botan su producto por falta de compradores

Cúcuta

Los productores de cebolla en la provincia de Ocaña atraviesan una grave crisis por falta de compradores desde hace varios meses, y ante la falta de solución, se han visto en la obligación de botar gran parte de su producción.

A través de redes sociales han compartido vídeos botando bultos de cebolla, al no tener quien les compre y tampoco contar con opciones para sacar los productos de la región.

🚨🚨 Sin compradores se quedaron los cultivadores de cebolla roja en el Catatumbo, quienes decidieron botar el producto.



1090 AM 📻 pic.twitter.com/fIORZlL3GY — Caracol Radio Cúcuta (@CaracolCucuta) September 2, 2024

“Ya no nos quieren comprar la cebolla por el tema de la importación y a esto se suma el aumento del combustible, por eso tenemos programada una movilización para los días martes y miércoles, para ver si somos escuchados, porque ya estamos que no podemos, prácticamente están es botándola, la mayoría están botándola porque no da ni para el transporte” dijo a Caracol Radio Edilson Durán, productor de cebolla.

Afirman que después de tanto tiempo y llamados al gobierno, lo único que les queda es iniciar movilizaciones, ya que incluso el aumento en el ACPM se ha convertido en un problema para ellos.

“Si no hay ninguna solución, nos tocará irnos a un paro indefinido, ya lo tenemos programado en diferentes puntos, en los municipios de Ábrego y Ocaña, y si no nos dan una solución, no tenemos quién nos escuche, nos veremos en la obligación de tomarnos las vías principales, sabemos que puede afectar a muchas personas, pero no vemos otra solución” puntualizó Durán.

Esta movilización, sumada a la que ya vienen realizando los transportadores de carga y la que anunciaron los transportadores de pasajeros se convierte en una gran problemática para las autoridades de la región, que deberán brindar atención a los diferentes gremios.