“La Paz no se hizo trizas, pero la implementación sí se engavetó”: MinInterior

Colombia

En el marco de una jornada de regionalización de los PDET, en Popayán, Cauca, el ministro del Interior Juan Fernando Cristo se refirió a la actualidad de la implementación del Acuerdo de Paz alcanzado con las extintas Farc en el 2016. Advirtió que están implementando un plan de choque debido a que en el Gobierno anterior no fue una prioridad la Paz.

“El Gobierno Duque no hizo trizas la Paz, no porque no haya querido, sino porque no pudo. La Comunidad Internacional, la movilización de la sociedad civil, la Corte Constitucional lo impidieron. Es evidente que en los cuatro años del gobierno anterior se paralizó, se frenó la implementación del Acuerdo de Paz, se engavetó, porque ese no era el interés, no era el propósito del gobierno, no estaba dentro de sus prioridades”, empezó señalando Cristo.

Por esa razón, argumentó que “hay que recuperar el tiempo perdido. Nosotros estamos aquí, por eso, planteando un plan de choque para acelerar la implementación, con una convicción: si no transformamos estos territorios como sociedad colombiana, no es una responsabilidad de este gobierno, casi ni siquiera del Estado, de toda la sociedad, no vamos nunca a salir de este círculo de la violencia en estas zonas que han sido históricamente las afectadas por el conflicto”.

El jefe de la cartera política recordó además que el presidente Petro en Naciones Unidas planteó la necesidad de ampliar el plan marco de implementación del Acuerdo de Paz siete años más: “lo estamos estudiando también, porque es evidente que de aquí al año 2031, que es como estaba previsto inicialmente ese plan marco, no se va a poder cumplir con la transformación de sus territorios PDET. A todos nos interesa transformar la realidad de estos territorios, a los partidos de oposición, a los independientes, al gobierno, al sector privado también. Colombia no puede seguir eternamente en este conflicto, que no se soluciona con desmovilización de armados, que no se soluciona tampoco con ofensivas militares, por más exitosas que sean, mientras no se transformen los territorios”.