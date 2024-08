Entrada gratis al Castillo de San Felipe este 1 de septiembre en Cartagena

Cartagena

Con una agenda artística y cultural llamada ‘Ecos del Caribe Afrocolombiano’, diseñada para el disfrute de todas las familias en el marco del Mes del Patrimonio, la Escuela Taller Cartagena de Indias (Etcar) invita a los cartageneros y nacionales de todo el país a vivir una jornada de entrada gratuita en el Castillo de San Felipe de Barajas.

La programación ofrecida por la Etcar busca sensibilizar al público sobre la integralidad de nuestro patrimonio cultural, del cual hacen parte no solo las edificaciones centenarias, sino también los saberes tradicionales, prácticas ancestrales y manifestaciones culturales que son el resultado de la diáspora africana hacia América, de manera que su relevancia se conozca, valore y transmita a nuevas generaciones.

Los interesados en asistir a la jornada de Entrada Gratis podrán hacerlo de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., presentando su cédula colombiana o el documento expedido por Migración Colombia en el caso de los residentes extranjeros, y participar en las actividades previstas en diferentes ubicaciones de la fortificación.

La programación para esta jornada de Entrada Gratis

A partir de las 9:00 a.m. en el tendal de la batería de La Cruz, Memorias Danza Teatro presentará “La ‘KZ’ el religar de las almas”, una muestra que exaltará elementos propios de la identidad cartagenera como la caseta, el pick up y la champeta mediante el baile y la actuación. Esta actividad continuará a las 10:00 a.m. con un taller de champeta para niños en el mismo lugar.

A las 2:30 p.m. la Corporación Cultural Tiznao dirigirá la charla taller ‘Bullerengue mío’ en el tendal del Bonete, donde habrá una exhibición de instrumentos, vestuarios y fotografías alusivas a la cultura bullerenguera; se enseñará canto y percusión y se hará una rueda de bullerengue en la que participará el público asistente.

La agenda del día cerrará a las 4:00 p.m. con la comparsa ‘Yo soy Cartagena’ de Kalov Dance Studio en la batería de La Redención, una colorida puesta en escena que evoca el ambiente de un domingo en Cartagena de Indias, el pregonar de las palenqueras, la comida típica y demás elementos de nuestro patrimonio inmaterial, junto a una exposición de vestuarios de la comparsa.

Esta programación dispuesta por la Etcar para incentivar el conocimiento, valoración y apropiación social del patrimonio fortificado, fue postulada por Memorias Danza Teatro en la II Convocatoria de Estímulos de la institución y seleccionada como una de las ganadoras por el Banco de Jurados de las Fortificaciones.

Agenda del Mes del Patrimonio

Jueves 5 de septiembre

Recorrido patrimonial ‘Nuestro paisaje cultural fortificado’

Las candidatas al Reinado Popular de las Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre visitarán el Castillo de San Felipe de Barajas.

Jueves 12 de septiembre

Recorrido patrimonial ‘Nuestro paisaje cultural fortificado’

Las candidatas al Reinado Popular de las Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre visitarán la bahía de la ciudad y Bocahica.

Viernes 20 de septiembre

Corredor Cultural

Muestras artísticas y culturales de los ganadores de la II Convocatoria de Estímulos en las murallas y baluartes del Centro Histórico.

Sábado 21 de septiembre

Muralla para todos

Actividades recreativas y culturales para las familias en el baluarte El Reducto con artistas ganadores de la II Convocatoria de Estímulos.

Jueves 26 de septiembre

El patrimonio cultural en manos de los jóvenes

Experiencia pedagógica con personeros estudiantiles de instituciones educativas en algunas edificaciones del Centro Histórico.

Viernes 27 de septiembre

Inauguración Museo de los Oficios

Apertura al público de un espacio museográfico en el fuerte de San Fernando de Bocachica, que destaca la relevancia de los oficios tradicionales y a los portadores de estos saberes en la historia de Cartagena.

Domingo 29 de septiembre

Entrada gratis al Castillo de San Felipe

Acceso gratuito para nacionales colombianos a esta fortificación.

“Esperamos que las familias acudan a la cita que tenemos en el Castillo de San Felipe de Barajas este domingo, y de ahí en adelante que se animen a participar en una serie de actividades académicas, culturales y artísticas gratuitas en el escenario de las fortificaciones durante todo el Mes del Patrimonio, ya que desde la Etcar creemos que la mejor forma de garantizar la conservación de nuestros Bienes de Interés Cultural es generar espacios para el disfrute responsable de todos”, expresa Sandra Schmalbach Pérez, directora General de la Escuela Taller Cartagena de Indias.

Esta programación hace parte de la agenda conmemorativa de los 40 años de la inclusión del Puerto, fortalezas y conjunto monumental de Cartagena de Indias en la Lista de Patrimonio Mundial de la Unesco.