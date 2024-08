Madre en Armenia vive un viacrucis por la falta de entrega de medicamentos para su hijo

Armenia

Estamos hablando de Mónica Hernández quien tiene un hijo de 26 años de edad que padece de esquizofrenia psicótica por lo que no puede suspender el tratamiento y debe ser riguroso con sus medicamentos.

Precisamente en diálogo con Caracol Radio la madre de familia dio a conocer que ese ha sido el problema la falta de entrega oportuna de la Olanzapina de 10 mg que requiere con urgencia su hijo para mantenerlo en buenas condiciones de salud.

“Mi hijo sufre esquizofrenia psicótica es una enfermedad mental bastante delicada que ellos no pueden faltar de esta medicina porque se ponen muy violentos, mi hijo en estos momentos no tiene medicamentos, le dieron la cita para el 10 de octubre. Estoy preocupada porque mi hijo no tiene esos momentos el medicamento y la EPS me dice que está escaso el medicamento”, contó.

Dijo que la complejidad se centra en que ante la falta de entrega se ha volcado a comprar el fármaco que es de alto costo, pero que ya son varios meses con dicha situación por lo que ya no puede costearlo.

Mencionó que está desesperada porque de la EPS Asmet Salud lo único que indican es que el medicamento está escaso y no entrega mayor solución por lo que teme que su ser querido sufra una descompensación.

“Yo tengo en tutelada, Asmet Salud por lo mismo tanto, porque es que siempre me le quedan debiéndose medicamento a mi hijo muchas veces no me lo dan entonces yo por eso tuve que en tutelar y ni así con tutela me han entregado en estos momentos el medicamento mi hijo en estos momentos no tiene el medicamento, mi niña, mi niña, lo que pasa es que me han entregado, pero no toda la medicina. Siempre me quedan debiendo”, afirmó.

Advirtió que cuenta con una tutela en contra de la EPS porque en muchas ocasiones no le entregan la droga o no se la brindan completa por eso ha optado en reducir la dosis, aunque fue clara que deben ser tres diarias.

“Se va trazando en el medicamento y no se puede tomar la medicina que mi hijo se toma olanzapina de 10 miligramos se toma tres diarias, pues qué hago muchas veces me toca que reducir el medicamento a una sola dosis, pero él no puede una sola dosis tiene que ser tres diarias porque la enfermedad él es muy delicada y pues se va a descompensa”, anotó.

Desde Caracol Radio trasladamos la denuncia a la secretaría de salud departamental para que establezca la intervención correspondiente.