Defensoría del Pueblo en Quindío interviene por quejas en dispensarios de medicamentos

Armenia

Ante las quejas frecuentes de usuarios y que han sido replicadas en Caracol Radio, la defensora regional del pueblo encargada en el departamento Lina Marcela Roa dijo que han establecido una serie de visitas a los dispensarios de medicamentos autorizados por las diferentes EPS.

Resaltó que lo anterior tiene como objetivo verificar las condiciones en la prestación de los servicios debido a los requerimientos de la ciudadanía.

Indicó que realizaron un recorrido que permitió conocer que entre las principales quejas están relacionadas con la demora en la atención y la falta de existencia de algunos medicamentos.

Precisó que por la gestión directa con el dispensario han logrado solucionar algunas, pero otras se encuentran en trámite de manera formal y si no se llegan a resolver serán susceptibles de acciones constitucionales.

“Con el fin de garantizar el derecho fundamental a la salud viene adelantando jornadas en terreno haciendo presencia en diferentes droguerías y/o dispensarios de medicamentos autorizados por la EPS en el departamento con el objetivo de verificar la situación denunciado por algunos usuarios donde hicimos un recorrido a diferentes droguerías o dispensarios de medicamentos donde se recibieron bastantes quejas unas que congestión directa ante la de peso la droguería se han podido solucionar y otras que a la fecha de manera formal se encuentran en trámite y que serán susceptibles acciones constitucionales de no llegarse a resolver”, afirmó.

Destacó que continuarán realizando este tipo de actividades no solo en dispensarios de medicamentos autorizados, sino también en las IPS para garantizar la salud en condiciones dignas.

El caso reciente de la jornada de la Defensoría fue en la sede de Audifarma ubicada en el edificio Uninorte en el sector de las Clínicas, en donde funcionarios de la Defensoría recibieron 28 quejas formales en contra de este dispensario de medicamentos debido, principalmente, a la demora en la atención en la sede, falta de existencia de algunos medicamentos y la no entrega de pendientes.

La Defensoría advirtió que la demora en la atención y la falta de medicamentos necesarios para tratamientos continuos pueden tener consecuencias serias y potencialmente peligrosas para los pacientes, especialmente aquellos con enfermedades crónicas o condiciones médicas que requieren un suministro constante de fármacos.

Por su parte una queja de un usuario expuso la situación en Audifarma desde las 3 de la mañana. Sostuvo que hay un aviso que dice que atienden 24 horas y luego otro aviso que solamente atiende en a partir de las 6 de la mañana, el panorama en el Quindío con la situación de la salud desde las 3 de la mañana. Advirtió que unas 100 personas esperando que abran las puertas para poder ingresar y hacer sus respectiva reclamo de medicamento.