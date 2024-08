Director de la UNGRD pide a “politiqueros” no hacer campaña con emergencia de Caregato

Cartagena

Como un cumpleaños “lamentable” calificó el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), Carlos Carrillo, la situación de las comunidades aledañas al boquete Caregato, en el sur de Bolívar, quienes llevan tres años padeciendo por las inundaciones.

Desde Cartagena, sin dar nombres específicos, el funcionario advirtió que algunos “politiqueros” que fueron candidatos que perdieron en las pasadas elecciones regionales a la Alcaldía en la subregión de La Mojana, se estarían aprovechando de la emergencia para hacer campaña política.

“Hay que enviarle a ese campesinado mojanero un mensaje de solidaridad, cariño y disposición de apoyarlos. Hay otro mensaje para los politiqueros que son básicamente candidatos que se quemaron, que están haciendo la candidatura a la próxima Alcaldía. Para esos politiqueros que hasta se van a Bogotá a sabotear eventos a ellos hay que pedirles que no instrumentalicen el sufrimiento de las personas de la Mojana”, expresó.

A propósito del tercer año del rompimiento del chorro Caregato, Carrillo confirmó que en las próximas horas se decidirá el futuro del contrato. El Gobierno Nacional ya trabaja en una solución estructural para retomar el cauce del río cauca y reconstruir el tejido productivo de la Mojana.

“Es un cumpleaños muy lamentable son tres años con una situación que no cambia, ni tampoco cambió con el contrato que firmo Olmedo López en contravía del presidente de la República. Lo que vamos a hacer es darle forma a un proyecto bien hecho con el debido principio de planeación, pues el hecho de que un proyecto se haga desde una cartera de riesgo no implica que no se aplique el debido proceso y todos los demás principios que deben regir en la contratación pública”, expresó Carlos Carrillo, director de la UNGRD.