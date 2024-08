Red Papaz inicia recolecta de firmas para regular publicidad de comida chatarra

Red papaz, Fian Colombia y la liga de consumidores Tal Cual, trabaja en una iniciativa para que el Estado regule la publicidad de consumo de comida chatarra, a través de un recolecta de firmas para promover un proyecto de ley que sea llevado al congreso de la república para este fin.

“Estamos recolectando firmas por medio de una página web, entonces estamos recogiendo muchas firmas a través de la página web, llevamos cerca de 700 firmas en este momento, pero esperamos sumar miles de firmas, que muchas de las personas que nos apoyaron con la ley comida chatarra nos apoyen ahora con esta que queremos llamar la ley comida chatarra parte 2. (...), estamos también en ese proceso de conversar con Ministerio de Salud, con tomadores de decisión, con congresistas, para invitarlos a que Colombia tenga una regulación que realmente beneficie la salud de todas las familias colombianas.” Señaló la directora ejecutiva de Red Papaz, Carolina Piñeros.

Acerca de las industrias, la directora asegura que: “lo que nos muestra la evidencia es que lo que hace la industria es un trabajo soterrado, entonces la conversación no es posible, es una conversación muy desigual, hay que entender también que estamos hablando de poderes económicos muy grandes, de industrias que además ponen presidentes, ponen congresistas, entonces es bien difícil, por eso nos gusta llegar a la lucha con todo esto y nuestro reto allí más bien es decir que la industria no tiene un lugar en la toma de decisiones de salud pública, no porque nosotros lo digamos, sino porque la evidencia lo que muestra es que el lugar de las industrias es ser regulados, no regular.”

Para entender la iniciativa, la directora explica que los ultraprocesados se han vendido como alimentos, que a través del procesamiento pierden sus calidades nutritivas, además fuera de todos los procesos químicos, tiene la inclusión de ingredientes muy nocivos, uno de ellos, según señala, es el azúcar, y dentro de ellos se encuentra una gran categoría de productos.