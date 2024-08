“Queremos mostrar que Bolívar es mucho más que centro histórico y playas”: Gdor. Arana

Nota 10 AM

En el marco del Festival de Jazz de Mompox en el pueblo de Santa Cruz del departamento de Bolivar, en el programa 10 AM, se conectó Yamil Arana, gobernador de este departamento, quien hablo sobre la ejecución de obras estratégicas en sectores como infraestructura, salud, educación y cultura con este evento.

Desde el primero de enero que Yamil Arana asumió el cargo, manifiesta que ha estado trabajando en la descentralización del turismo en el departamento. “Nosotros queremos mostrar que Bolívar es mucho más que centro histórico y playas. En esa apuesta, Mompox juega un papel fundamental, entonces ya logramos conectar con Satena, con dos vuelos semanales a Medellín, vuelo directo hacia Mompox y también tenemos un vuelo directo de Cartagena hacia Mompox” así lo manifestó el gobernador en términos de avance turístico.

La semana pasada, el gobierno realizó una reunión con todos los gobernadores del país para determinar cuáles eran los proyectos que se alineaban con los planes de desarrollo regionales y nacional.

“Ahí pudimos establecer unos canales de comunicación, va a ser el doctor Alexander López y la consejera de Regiones las que van a articular con nosotros estas grandes apuestas que tenemos para los departamentos” mencionó Arana.

Tarifas de energía

Para el gobernador del departamento de Bolivar, el gran problema de la tarifa de energía es que le dejan cargar muchos componentes. Esto quiere decir que actualmente existe una generación de alto costo, allí Arana manifiesta que “en la bolsa, hay una comercialización y hay algo que han llamado pérdidas no técnicas, son las mismas pérdidas del sistema, todos esas conexiones fraudulentas, se la están cobrando al usuario”

A su vez demostró su preocupación con las comercializadoras de energía que no hacen campañas o luchas contra el fraude, ya que están cargándole ese componente a la tarifa y por ende, al usuario. Adicional a ello, explicó que existe otro componente denominado: opción tarifaria― inversiones que se hacen en el sistema―.

Aunque el Gobierno nacional tiene fondos que son el FAER y FAZNI, que son comercializadoras y entidades territoriales que pudieran presentar proyectos que mejoren las condiciones del sistema, no hacen nada al respecto y siguen cobrando al usuario una tarifa alta.

“Entonces lo que ha dicho el Gobierno Nacional hoy es voy a asumir, la opción tarifaria, o sea va a asumir las inversiones que se hagan en el sistema, pero nos queda de todas maneras muy cargado la tarifa con esa cantidad de componentes. Por ejemplo, el componente de las pérdidas no puede ser de ninguna manera cargado a los usuarios. Desde el 2021 a hoy, ese componente ha crecido un 500% y representa el 30% del costo de la tarifa” manifestó el gobernador de Bolivar.

Orden público

El sur de Bolívar es una región muy rica en en minerales, oro, agroindustria, productos agropecuarios, entre otros. Por ende, grupos armados encontraron que el oro era mucho más rentable, incluso más que la coca hasta el dia de hoy la disputa entre los grupos armados ilegales y organizados es una lucha por el control territorial, pero basado en quién maneja el comercio del oro informal en el departamento.

“Encontraron un producto que que es mucho más fácil extraerlo, que es más fácil la comercialización y que no es ilegal. Porque el oro cuando una vez se extrae. O sea, tú puedes andar con un poquito de oro en el carro y No pasa nada, sí, no es lo mismo que andar con un kilo de cocaína” explicó el gobernador.