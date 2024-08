Radio Reliquias, homenaje de la ACL a la radio en sus 95 años de historia en Colombia

Armando Plata, periodista, locutor y miembro de la Asociación Colombiana de Locutores (ACL), pasó por los micrófonos de 6AM Hoy por Hoy, para presentar ‘Radio Reliquias’, una exposición sobre la historia e importancia de la radio, que cumplirá 95 años en Colombia:

“Un día conocí a Hernán Franco, un muchacho que trabaja en una emisora en Carmen de Viboral, Antioquia. Tenía una cantidad de cosas guardadas y dije, por qué no poner esto como una exhibición y ofrecerle un homenaje a la radio que lleva a cumplir los 95 años en Colombia y alguien me dijo por qué no le pone ‘Reliquias de la Radio’. Creo que fue mi amigo William Vinasco, el vicepresidente de la ACL”.

A través de conferencias, charlas, historias de vida, webinars, personalidades del medio y transmisiones en vivo y en directo, la ACL busca hacer un tributo para enaltecer este medio de comunicación que ha acompañado el día a día de los colombianos durante décadas.

Además, Plata indicó que las asistentes podrán ver algunas unas piezas de colección maravillosas como grabadoras, acetatos, micrófonos, consoladas, consolas, entre otras.

De acuerdo con Plata, inicialmente la exposición Radio Reliquias estará disponible al público tres meses, desde el 16 de septiembre al 16 de diciembre de 2024, en la sede de la ACL en Bogotá.

Esta será una exposición abierta a estudiantes de comunicación, periodismo, locución, actuación, multimedia, profesionales del micrófono y de la voz, artistas, aficionados, oyentes y público en general.

Añadió que la visita a Radio Reliquias no tendrá ningún costo debido a que son donaciones voluntarias que las personas podrán hacer a este espacio, “la idea es que vayan todos estos estudiantes que tengan tiempo. Hay 90 distintas conferencias, yo te podría adelantar algunas, por ejemplo Manolo Bellon tituló su conferencia ‘Soy un Animal de radio’ y cuenta todas sus experiencias desde hace 50 años. Además de figuras jóvenes, porque también es muy importante, no solamente la radio de ayer es la radio de hoy, hay conferencias, por ejemplo sobre el papel de la mujer hoy en día en las noticias, los locutores jóvenes, ¿se necesita la licencia o está bien como está en este momento el radio?, son todos estos debates en torno a la radio”.

