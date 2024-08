Se estrenó la nueva adaptación de “El Cuervo”

Bogotá

La oscuridad rodea las salas de cine en Colombia con el estreno de la nueva adaptación de “El Cuervo” (The Crow), cinta dirigida por Rupert Sanders, con un guion de Zach Baylin y Will Schneider, se basa en la serie de cómics de 1989 de James O’Barr, reviviendo el clásico que muchas generaciones disfrutaron en 1994, siendo protagonizada en esa oportunidad por el icónico Brandon Lee, quien falleció rodando la película y en este remake le da vida Bill Skarsgår.

En “El Cuervo”, Eric (Skarsgård) se embarca en una venganza despiadada contra sus asesinos. De forma sobrenatural, atraviesa el mundo de los vivos y de los muertos, el bien y el mal, para reparar el daño del que fue víctima. Por amor, Eric está dispuesto a sacrificar su vida eterna para traer de vuelta a Shelly, enfrentándose a todos y a toda la representación del mal en la persona de Vincent Roeg, interpretado por Danny Huston, quien, con sus poderes sobrenaturales, logra controlar a las personas hablándoles al oído.

El Cuervo de 2024 busca atraer a un público joven a través de un romance oscuro, explorando la pérdida, el dolor y la dualidad entre la vida y la muerte. La banda sonora original de la película cuenta con el trabajo de grupos musicales como The Cure, The Jesus and Mary Chain, Rage Against the Machine y Stone Temple Pilots. “El Cuervo” protagonizado por Bill Skarsgård, FKA Twigs, Danny Huston, Laura Birn, Isabella Wei y Jordan Bolger ya se encuentra disponible en salas de cine del país.