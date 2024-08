La versatilidad de Julián Arango en el stand up “Juliánchou”

Bogotá

El conocido actor Julián Arango presenta su nuevo stand up “Juliánchou”, en donde durante hora y media el público se reirá de las más divertidas ocurrencias, Julián hará un recorrido por la mayoría de los acentos colombianos para mostrar, por ejemplo, cómo se le dice localmente al stand up comedy o quizá reflexionar sobre el daño que nos ha hecho decir palabras como: “Yo me defiendo” en lugar de hacer las cosas bien. También nos mostrará por qué en Colombia algunas personas al cactus le dicen “captus” y a “captas”, le dicen “cactas”.

Además, Julián mostrará como los cirujanos plásticos lo quieren dejar físicamente, proponiéndole que se blanquee tanto dientes como otras cosas, que se estire, que se quite, que se ponga, sobre todo pelo. Un show para no perderse la oportunidad de ver de regreso a Julián en las tablas con una puesta en escena de su propia creación que, seguramente hará desternillar de risa y pasar un buen rato.

Después de su paso por Cali, las ciudades de Medellín el 10, Cartagena el 16 y 17, Cúcuta el 22, Santa Marta el 24, Montería el 30 y Sincelejo el 31 de agosto, van a poder disfrutar de todo el talento y la versatilidad de Julián Arango o como cariñosamente le dicen sus amigos: !!!Juliánchou!!! en el escenario. Entradas en la página web www.pintiket.com.