Gobernador de Bolívar urge destrabar proyecto de la vía de acceso a Palenque

Esa y otras solicitudes las hizo el mandatario en el marco del evento de reparación integral a víctimas del conflicto.

“Presidente, yo estaba preocupado porque pensé que venía en helicóptero y no iba a ver el estado de la vía, pero cuando llegó al batallón dijo ¡coronamos!, el presidente va a pasar por la vía, esta es una vía que construyó la gobernación de Bolívar hace años pero ya hoy está deteriorada, hicimos los estudios los radicamos en Invías pero tengo que decirle con mucha tristeza que no nos contestan, no nos han dicho nada, así que le pido que nos eche un apretón porque esta vía está radicada en Invías el Ministerio de Transporte”, apuntó Arana.

Arana pidió también ayuda al Gobierno Nacional para agilizar los trámites que permitan que Palenque deje de ser un corregimiento y se convierta legalmente en municipio.

El Gobernador también le solicitó al Jefe de Estado ayuda frente al mal servicio de Afinia, el acueducto de Palenque y un centro de salud.

Ante las peticiones Gustavo Petro le respondió al Gobernador Arana, que Palenque necesita toda la ayuda del Estado por la deuda histórica que ha tenido el gobierno con cada habitante de esta población.

“No entiendo cómo están devolviendo los acueductos en las oficinas de Bogotá de proyectos de alcantarillado y agua potable de municipios que lo necesitan como este, tiene que haber mucha indolencia o como digo yo corrupción y saben por qué devuelven esos proyectos, porque no hay CVY (como voy yo)”.

Frente al tema de salud Petro señaló que no sabe si sería mejor construir centros de salud o que los cuerpos médicos recorran las entrañas de los Montes de María ayudando a los campesinos.

En educación dijo que hay que mejorar completamente la infraestructura escolar y sacar a cabo el sueño de la universidad de los Montes de María, para que puedan estudiar la tierra o el agua.

Para finalizar el Presidente puntualizó que Palenque debe ser uno de los municipios del país donde se construya una de las granjas solares más grandes de Colombia donde se aplique la energía solar y así “se sigan liberando los pueblos de Afinia”.