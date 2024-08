Unidad para las Víctimas lideró Jornada Móvil de Atención en San Basilio de Palenque

Cartagena

La Unidad para las Víctimas llevó a cabo con éxito el inicio de las jornadas móviles de atención a la población víctima en San Basilio de Palenque y sus veredas.

Durante este inicio fueron atendidas 70 personas y se acordaron ya 80 cupos en lista en el día de hoy para la atención integral, el cual continuará en la Casa de la Cultura de San Basilio de Palenque, donde se espera atender en su mayoría a población víctima de diferentes edades pertenecientes a la comunidad palenquera y sus veredas.

Marta Salazar Morales, directora territorial Bolívar y San Andrés, quien acompañó el inicio de la jornada, expresó: “desde el día de hoy y hasta la siguiente semana nos encontramos en San Basilio de Palenque distintas áreas de la Unidad para las víctimas con el fin de atender situaciones relacionadas con el acceso a los derechos de esta comunidad étnica.

En la jornada -continúa diciendo- se contará con la posibilidad de conocer el estado de inclusión en el RUV, actualización de información y documentación de novedades, de manera que se favorezca el acceso y el restablecimiento de sus derechos, conforme se indica en el decreto 4635 de 2011 y normas concordantes y contribuir así al cierre de brechas y superación de la situación de vulnerabilidad de los pueblos y comunidades étnicas.

Así mismo, se ha articulado con el Ministerio Público para que, en el mismo espacio, conforme sus competencias, recepcione las declaraciones de aquellas personas que aún no lo han hecho”. La población asistida durante la jornada incluyó tanto a hombres como a mujeres, personas mayores y personas en situación de discapacidad, muchos de ellos cabezas de familia que han enfrentado el desplazamiento forzado y otras violaciones a sus derechos.

Encarnación Cassiani, habitante de San Basilio de Palenque, manifestó: “Me siento agradecido porque hoy llegó una jornada de atención de la unidad para las víctimas, por ejemplo, en el caso mío está bastante demorado me acerqué acá y he preguntado que cómo iba el proceso y me acaban de informar que todo está bien gracias a Dios está en ruta general. Me siento contento porque recibí esa información y espero que sigan viniendo a darnos información desde la unidad para las víctimas.”

Por su parte, Luisa Torres, señaló: “me acerqué a este lindo proceso que lo trajeron hasta nuestro pueblo porque habemos personas que no contamos con la disponibilidad económica ni de acompañamiento para transportarnos hasta el sitio que está ubicado en Cartagena”.

Finalmente, desde la Unidad para las Víctimas reiteraron el compromiso bajo el lema “Cambiamos para servir”, reafirmando la dedicación a trabajar en acciones que no solo implementen la política pública de reparación, sino que también contribuyan a la superación de los rezagos y brinden a las víctimas una verdadera transformación en el ejercicio de sus derechos.