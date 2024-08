Funcionaria del Ministerio de Interior dice que fue despedida tras denunciar acoso laboral

Colombia

La directora de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior, Amelia Cotes, aseguró haber recibido una comunicación, firmada por el ministro Juan Fernando Cristo, en donde se le pide la renuncia. La saliente funcionaria consideró que es cuestionable por el hecho de que hace un mes había denunciado ser víctima de acoso laboral y también había tenido problemas con el pago de sus honorarios.

“Señor presidente, he recibido en mi oficina la declaración de insubsistencia a mi cargo. Eso no es noticia en cargos de libre nombramiento y remoción; sin embargo, constituye una afrenta a la dignidad y un acto de discriminación que esto llegue luego de denunciar acoso laboral, estar en lactancia, enferma, ser madre cabeza de familia y no recibir mis pagos de ley ni mis prestaciones sociales”, afirmó la saliente funcionaria en su cuenta de X.

Según Cotes, su salida se da también luego de “denunciar acciones de corrupción y presuntos lavados de activos que encontramos en la Dirección”. En diálogo con Caracol Radio explicó que “he venido poniendo una serie de denuncias en Fiscalía por posibles irregularidades y actos que considero de corrupción alrededor de los trámites de personería jurídicas, en donde cobran de 13 a 15 millones de pesos por procesos, y si son extranjeras cobran hasta 11 mil dólares”.

Esta información, añadió, fue puesta en consideración del ministro y de su equipo; incluso les pidió acompañamiento a una reunión con la Superfinanciera, con la unidad de lavados de activos, “dado que había encontrado temas que podían estar relacionados con unos hijos de pastores de la ciudad de Cúcuta, una iglesia muy importante de la ciudad del ministro: dos hijos de pastores que estaban presos por lavados de activos presentemente en Estados Unidos y que justamente se han venido una serie de solicitudes de cambios de revisoría fiscal y de trámites”.

Sin embargo, afirmó que “nunca se me contestó, nunca se acompañó a la reunión y lo que se me hizo fue esperar que cumpliera los seis meses ahora de lactancia, ir a mi oficina el día de hoy sin que se me notificara formalmente como dice la resolución sino prácticamente pedirme que saliera de la oficina entregándome la insubsistencia”.

La directora cuestionó que el ministro le haya manifestado, según dijo, que él ‘no es petrista, sino liberal a secas’. Por eso dijo lamentar “que a los y las petristas, en especial las mujeres, se nos acorrale justo en nuestro propio gobierno”. En su mensaje al presidente añadió que “estamos abiertos al Acuerdo Nacional, pero jamás a ceder en la vocación de poder por la cual hemos puesto nuestra visión sin avaricia ni soberbia”.

Cotes agradeció al presidente por la confianza depositada y advirtió que está evaluando tomar medidas judiciales “para hacer defensa de mis derechos”. Concluyó su mensaje indicando que “la lucha por la justicia social no cesa, seguiremos haciendo camino aunque las trochas nos den espinos”.

Ante estos señalamientos, en Caracol Radio intentamos consultar al ministro Juan Fernando Cristo para conocer su versión sobre las acusaciones y la salida de la directora de Asuntos Religiosos. Sin embargo, no obtuvimos respuesta del jefe de la cartera política.