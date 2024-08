¿Cuándo vuelve a jugar Falcao en Millonarios? Esto respondió Alberto Gamero

Luego de un parate de más de 20 días, Millonarios vuelve al ruedo en la Liga 2024-II. Este domingo a partir de las 5:30 de la tarde, y con transmisión por El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio, el cuadro capitalino visitará a Águilas Doradas en el Estadio Arturo Cumplido Sierra de Sincelejo.

Para este compromiso, el entrenador Alberto Gamero tiene dos novedades en su lista de convocados: Daniel Cataño y Jader Valencia superaron sus respectivos problemas físicos, motivo por el que podrán sumar sus primeros minutos en este segundo semestre del año. Ahora bien, Radamel Falcao García continúa ausente.

Previo a su viaje desde la capital del país, el director técnico samario habló ante los medios de comunicación sobre el estado actual del plantel. Por un lado, reconoció que tanto Jhoan Hernández como Danovis Banguero están cerca de volver; mientras que Omar Bertel y Samuel Asprilla continúan adelantando su proceso de recuperación.

El ‘Tigre’ sigue ausente

En el caso de Falcao, Alberto Gamero descartó la posibilidad de verlo el próximo fin de semana en Villavicencio ante Patriotas: “Tengo entendido que Falcao no estará contra Patriotas. Está trabajando como si fuera a jugar, por su profesionalismo tiene en la mente que la parte física es importante. Está haciendo trabajos sin contacto para que no vaya a resentirse por un golpe o balonazo. Está trabajando a la par. El lunes tiene otro dictamen con los médicos y ellos valorarán”.

Así las cosas, el ‘Tigre’ se perderá al menos dos partidos con Millonarios, esto luego de haber sufrido el pasado 2 de agosto una fractura en su mano derecha. La buena noticia es que se está entrenando y pronto podrá estar apto para regresar a los terrenos.

Así está la nómina albiazul

Trabajo durante el largo parate: “Se hizo mucho énfasis en los errores que estábamos cometiendo con balón, la movilidad. Debemos movernos más para crear espacios. En la parte de recuperación, hemos tratado de darle intensidad al juego y que el equipo entienda la importancia de perder menos balones. Es un punto clave”.

Variantes en el lateral izquierdo: “Emplearemos línea de 4, posiblemente, con Jorge Arias de titular. Jhoan (Hernández) tuvo una molestia y (Danovis) Banguero recién está comenzando... Jhoan va a mirar si puede ir a la Selección Colombia sub-20, porque es un golpe en el tobillo, que tiene inflado. Tiene hasta domingo-lunes para ver si la Selección lo revisa o nosotros mandamos un comunicado para que no vaya... Banguero ya comenzó, solo que tiene 5-6 días de estar entrenando.”

“Problemas” con los extranjeros: “Tengo 3 extranjeros, además de (Jovany) Welch. Uno es el que siempre entra, que es (Santiago) Giordana, y ya los titulares (Delvin) Alfonzo con (Juan Pablo) Vargas. Tener cuatro extranjeros se me dificulta, porque Welch tendría que entrar por Vargas o Alfonzo, que no son de su posición. Hemos mirado variantes, como que Sander (Navarro) estuviera de lateral derecho (en lugar de Alfonzo), pero no está disponible por un virus que no lo ha dejado entrenar bien. Lo de Welch es eso, se dificulta para alinearlo”.

Regreso de Daniel Cataño: “Cataño se usa según lo que el partido pida. Él me ha hecho las posiciones por dentro o por fuera. Tiene la posibilidad de estar con o ingresar por (Mackalister) Silva en la mitad; también puede entrar por (Jhon) Córdoba en la banda”.

Bajas que tiene el equipo: “Novedades médicas no hay. Hoy tenemos casi que todos los jugadores. Jader y Cataño ya están, (Juan) Ramírez también ya me lo entregaron. Los únicos que están afuera son los del posoperatorio, que son (Samuel) Asprilla y (Omar) Bertel. Ellos se demoran un poco más”.