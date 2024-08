Andrés Llinás: “Millonarios no podría tener un mejor técnico que Gamero”

Andrés Llinás, defensa de Millonarios y uno de los principales referentes del actual plantel de jugadores, dialogó con Caracol Radio. El bogotano habló sobre cómo el grupo ha utilizado esta para de más de tres semanas a su favor, su relación en el día a día con Falcao y el respaldo al técnico Alberto Gamero, entre otras cosas.

Llinás, de 27 años, atendió a los medios de comunicación durante un evento celebrado por Under Armour, con motivo a la renovación del contrato del jugador con la marca deportiva por un año más.

Un año más con Under Armour

”Feliz de renovar otro año con Under Armour, creo que es una marca con la que me he sentido parte de la familia, ojalá sean muchos años más. Estoy muy feliz con ellos, con lo que me dan, con los guayos (...) Me han ayudado a convertirme en un mejor atleta y he encontrado estabilidad con ellos y por eso estoy feliz”.

Trabajo defensivo durante el parón

“Esta para la hemos usado a nuestro favor, éramos consciente que teníamos muchas cosas por mejorar, sobre todo defensivamente donde hemos cometido muchos errores, eso nos ha ayudado para mirar videos y tener tiempo para corregir, cuando empezamos a jugar solo teníamos tiempo para jugar porque era miércoles - sábado, pero fue importante estos 20 días de para”.

Pequeña pretemporada

“En estas semanas largas tuvimos que meterle al trabajo físico que muchas veces el futbolista no disfruta tanto, estamos felices porque sentimos que corregimos mucho y ojalá hayamos aprovechado el tiempo de la mejor manera, solo lo vamos a saber este domingo. Internamente y de corazón estamos tranquilos con el trabajo que hicimos estos 20 días”.

¿Cómo tomó las críticas a Gamero?

“Uno no quiere esas críticas y principalmente porque nosotros no estamos en el mejor nivel o porque no estamos haciendo las cosas de la mejor manera, entonces a uno le duele mucho más esas críticas. Nosotros somos conscientes lo que Alberto Gamero hace por Millonarios, somos conscientes que él da la vida por Millonarios, de su manera de trabajar, de enseñar y creo que Millonarios no puede tener un mejor técnico. Una persona que ame más el club será muy difícil de encontrar y una persona que se preocupe tanto por sus jugadores tampoco va a ser tan fácil. Todos lo respaldamos y lo hemos hablado con él”.

Recuperación de varios compañeros

“Recuperar piezas fundamentales es muy importante, son jugadores que nos pueden dar un aire y nuevas variables, se le viene un lindo dolor de cabeza porque se le siguen sumando nombres a esta nómina y que pueden ser titular, esta es una nómina que todos tienen competencia. Es bonito ver el regreso de Jader (Valencia), sabemos de la calidad de Daniel Cataño y Jhoan Hernández ni hablar”.

¿La crítica que más le dolió?

“Hay muchas críticas que uno no comparte, como cuando dicen que al jugador de Millonarios no le duele perder, que no le importa lo que pase con la hinchada. Si hay un equipo que tiene sentido de pertenencia y que le importa lo que le pasa al hincha es este. Los hinchas siempre van a querer lo mejor y las críticas hay que respetarlas también y claramente las entendemos”.

El día a día con Falcao

“Ya uno va agarrando confianza, me encanta estar al lado de él y que empiece a contar todo de lo que ha vivido y de las experiencias que tiene para enseñarnos a nosotros. Todos estamos aprendiendo. Cada vez que él habla nos reunimos varios. Él nos aporta mucho en el campo, es un jugador que llama la atención mucho, todos lo quieren marcar y nos abre espacio a otros jugadores, como se dio mi gol contra Tolima fuera del campo también es muy importante”.

¿Desesperación por el primer gol de Falcao?

“Todos queremos que Falcao meta su primer gol, pero tampoco nos estamos volviendo locos con eso, él nos ayuda y nos abre espacio, él es un goleador nato y estamos seguros que va a marcar muchos goles. Así también le pasó a Bacca, Rodallega, que cuando llegaron no fue tan fácil. Quizás llegan a un fútbol que no están acostumbrados a jugar, pero cuando le cojan el tiro, estamos seguros que se le va a abrir el arco”.

¿Qué ha mejorado con Falcao?

“Falcao está muy contento de estar acá y nos está ayudando a todos a mejorar, él nos cuenta todo, de cómo se trabaja allá (Europa). Tener a Falcao es un privilegio, todos lo estamos aprovechando y soy consciente que el profesor también está aprendiendo de él. Esto es un gana a gana de todas las partes”.

Futuro en Millonarios

“Siempre he soñado de estar en Millonarios mucho tiempo y convertirse en un ídolo de una institución tan grande, pero también está la oportunidad de ir al exterior, muchas veces uno se pregunta cómo será esa experiencia, hay las dos opciones y con la que llegue estoy feliz. Claramente, quedarme no depende solo de mí e irme tampoco, pero la que venga voy a estar bien”.

¿Recibió ofertas en este mercado?

“Ofertas interesantes como tal no, tuvimos una, pero no estuvimos interesados, pero no ha llegado nada interesante para mí ni para Millonarios”.

¿El mejor Millonarios en el que ha estado?

“Creo que desde que estoy acá en Millonarios es la vez que más nos hemos reforzado, hay muchas variables, en todas las posiciones hay dos o tres jugadores que tienen el nivel para ser titulares, estamos muy felices por esa competencia sana que estamos teniendo”.

El objetivo es ser campeones

“Uno como jugador siempre está deseando ser campeón, cuando uno es campeón anhela repetirlo porque sabe lo que se siente y todos queremos eso. Sabemos que todavía falta mucho para ser campeón y en este momento no estamos enfocando en clasificar a los ocho y luego pelear a las finales”.