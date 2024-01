Odebrecht: Fiscalía archivó el proceso al exfiscal Álvaro Betancourt

El Fiscal Daniel Hernández indicó que no es verdad que esté buscando asilo en Canadá o Estados Unidos. / NELSON ALMEIDA

La Fiscalía archivó el proceso al ex fiscal delegado ante el Tribunal, Álvaro Betancourt, por atipicidad de la conducta, es decir, los hechos por los que fue denunciado no se enmarcan en una conducta delictiva.

El exfiscal Betancourt era indagado por el delito de prevaricato por omisión, tras una denuncia que lo señalaba de, supuestamente, haber omitido compulsar copias a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, para que investigaran al ex Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, por presuntos actos irregulares tras una declaración que rindió en el año 2017 el exsenador Otto Nicolás Bula.

Un fiscal delegado ante la Corte Suprema, al estudiar el caso, determinó que la denuncia carece de sustento probatorio, y no existe ningún señalamiento criminoso contra el ex Fiscal Martínez, por parte del exsenador Otto Bula. En ese orden de ideas, no puede atribuirse un acto omisivo al exfiscal Betancourt.

“y en consecuencia no existió el incumplimiento del deber legal que se insinúa del Fiscal Delegado al momento de recepcionar la entrevista del señor Otto Nicolas Bula Bula, ya que no hubo señalamientos delictivos de éste para con el entonces Fiscal General, en ese orden no puede predicarse siquiera en lo nimio que se presentó un acto omisivo del indiciado fiscal Betancourt”, se lee en la resolución de archivo.

