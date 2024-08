¿Un perro puede comer comida de gatos?: expertos responden

La alimentación de los perros es omnívora, es decir, que puede comer tanto carne como vegetales sin problema. Según veterinarios, la dieta adecuada para estos animales está basada en la variedad de proteínas, vitaminas, minerales, grasas y carbohidratos. Claramente, hay excepciones que tienen efectos adversos como el tomate, chocolate y aguacate.

Por otro lado, el gato se alimenta solamente con carne, pues esto aporta a su salud visual, cardiológica y dermatológica. Es un mito que esta especie puede tomar leche o cualquier derivado de los lácteos, ya que, acarrea dolencias como diarrea después de haber pasado su fase de recién nacido.

Ahora, teniendo en cuenta que el perro puede comer una variedad de tipos de comida, ¿estaría bien darle purina o alimentos diseñados especialmente para felinos?

¿Un perro puede comer comida para gato?

La respuesta corta es que no. Más allá de productos comerciales distintos para estos dos animales domésticos, cada uno tiene necesidades alimentarias diferentes. Esta sería la principal razón por la que los perros no pueden recibir la misma alimentación que los gatos.

Adicionalmente, el exceso de ingredientes que contengan aminoácidos (que es de lo que se compone en gran mayoría el alimento para gatos) y azúcar pueden provocar una baja en los niveles de serotonina y complicaciones de salud en perros. Más allá de esto, la comida de caninos está hecha para darle exactamente los componentes nutricionales que necesitan.

Por ejemplo, los productos hechos para gatos tienen mucha más cantidad de porciones de vitamina A, ácido araquidónico y calorías, que son elementos que los perros ya producen desde su organismo y no requiere de más.

¿Qué pasa si un perro come comida para gatos?

De momento inmediato, no se ven cambios significativos en la salud. No obstante, el funcionamiento de sistema gastrointestinal serían de los primeros órganos afectados, ya que, las heces que expulse la mascota no se verán sólidas sino en forma de diarrea. También, podría padecer pancreatitis, por el exceso de grasa que tiene el alimento para gatos.

En cuanto a soluciones para estas dolencias, lo recomendable es llevarlo al veterinario, que el especialista en la salud animal se dé un tratamiento específico. En lo absoluto, medique a su mascota con pastillas o procedimientos de salud para seres humanos, ya que, tendría serias repercusiones para los riñones e hígado con enfermedades crónicas.

Esto tiene un efecto de forma viceversa. Si un gato come la comida para caninos, puede presentar un pelaje mucho más áspero y degeneración de su capacidad visual por falta de componentes que mantengan sana su retina.

¿Qué es recomendable que un perro y gato coma?

En el caso de los perros, se recomienda un balance entre carne y pescado, ya que le aporta a su sistema muscular. También cereales como avena no refinada o industrializada y verduras como coles, brócoli, lechuga, espinacas, pimentón y apio.

Para el gato, el atún y el pollo son buenas opciones, si se cocina y no se den crudos. De hecho, para la digestión de esta especie, es mejor que todo esté coaccionado y que se combine con bastante hidratación.