Virgo en la salud y Piscis en el trabajo: horóscopo del Profesor Salomón por signo

Con su experiencia en el tarot, el Profesor Salomón empezó su consulta de este 20 de agosto recomendando el color verde para el día. También, aprovechó para resaltar que la Luna Llena que se ve durante estos días es ideal para poner las mejores intenciones y propósitos, esta fase ayuda para que todo se dé de una manera especial.

Por otro lado, su frase recomendada para repetir y decretar es la siguiente: “hoy es el mejor día de mi vida y soy feliz”.

Horóscopo 20 de agosto

El experto sacó dos cartas por signo zodiacal para direccionar un mensaje concreto para la semana:

• Tauro

Lo primera carta habla de la suerte, quiere decir que hay una estrella buena que tendrá buenas bendiciones en lo que emprenda durante esta semana. Por otro lado, hay cosas que están por terminar, así que no hay que dejar a medias porque más adelante podría perjudicar o causar algún inconveniente.

• Virgo

Debe tener cuidado a nivel de salud porque habrá molestia con un tendón o la espalda, por lo que se recomienda tener cuidado con la fuerza que se haga o alguna caída que tenga, no es grave, pero será molesto. La segunda carta dice que se mantienen en pie, siguen adelante con los proyectos, los negocios y las deudas, por lo que debe seguir trabajando.

• Capricornio

Debe soltar, deje que todo fluya, no importa si piensa que es malo o terrible, a veces al tener tanta tensión no se permite que llegue la solución, que lo que tiene que ser, sea y punto. La segunda carta, habla de que brillará durante la semana en el trabajo, estando las cosas a su favor.

• Cáncer

Esta semana debe luchar por algunas cosas para que salgan adelante, no se rinda, la vida no es fácil, menos en esta época de cambios que necesitan sacrificios y esfuerzo, no reniegue, ni maldiga. La segunda carta es la rueda de la fortuna, por lo que hay gran posibilidad en los juegos de azar.

• Escorpión

Para las personas nacidas bajo este signo, las cosas en el amor mejorarán, tienen que corregir, aclarar y mejoran en algunos aspectos. A veces exigen mucho, pero no cambian, por eso deben trabajar para que la relación se restablezca. También viene una grata sorpresa con un viaje, recuerde que todo lo que sea de oportunidad y renovar, debe aprovecharlo.

• Piscis

Todo lo que tiene que ver con el trabajo fluirá de la mejor manera, tendrá satisfacción y reconocimiento a las cosas bien hechas. Quienes desean iniciar un nuevo proyecto como compra de vivienda o vehículo, es el momento de aprovechar las oportunidades.

• Aries

Tenga cuidado porque hay personas que están jugándole a la traición, que quieren frenarle las cosas positivas que pasan en su vida, si ha notado que las cosas no fluyen de una manera rápida, debe cubrirse porque le están poniendo obstáculos. Algunos tendrán un viaje, resguarden para que no haya dificultades para llegar a las metas.

• Leo

Buenas cosas llegan para ustedes, quienes quieren comprar o vender un carro, lo que haga le saldrá muy bien. Un dinero o fuente de ingreso llegará, dándole estabilidad y economía buena.

• Sagitario

Siga adelante con sus proyectos y decisiones en el amor, el trabajo y demás ámbitos; si la gente no cree en usted, no pierda la confianza, lo importante es que tenga claro a dónde quiere llegar y que trabaje por su felicidad únicamente.

• Géminis

Hay algo importante relacionado con el comercio, están llegando oportunidades de ganar dinero, fuentes nuevas y de creatividad, lo que hará que todo fluya bien económicamente, con proyectos buenos. Es necesario que restablezca todas las relaciones, busque armonía para disfrutar las bendiciones que Dios le da.

• Libra

Siga adelante con el proyecto que tiene, se abrirán caminos y oportunidades con lo que quiere conquistar. Las personas que quieren cambiar de casa o renovar, es el momento de hacerlo, todo tendrá buenos resultados. Tenga cuidado con la presión arterial, hágase una buena revisión.

• Acuario

Dinero en cantidad más que suficiente, la primera carta habló de que tendrá buenas noticias con la parte económica. Debe controlar el mal genio para que las cosas no se estanquen. Viene también una gran bendición con respecto al amor, algo que estaba pendiente se logra equilibrar, mejorar o fortalecer.